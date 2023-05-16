https://ria.ru/20230516/lenta-1872123941.html
В Нижегородской области мужчина напал на подростка из-за георгиевской ленты
В Нижегородской области мужчина напал на подростка из-за георгиевской ленты - РИА Новости, 16.05.2023
В Нижегородской области мужчина напал на подростка из-за георгиевской ленты
Полицейские разыскивают мужчину, сорвавшего с подростка георгиевскую ленту в нижегородском городе Павлово. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:04
2023-05-16T13:04
2023-05-16T13:04
россия
происшествия
нижегородская область
павлово
день победы
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Полицейские разыскивают мужчину, сорвавшего с подростка георгиевскую ленту в нижегородском городе Павлово. Ранее несколько телеграм-каналов, в том числе Baza, опубликовали сообщения о том, что в городе Павлово Нижегородской области разыскивают мужчину, который сорвал со школьника георгиевскую ленту и обозвал его. "Двенадцатого мая в МО МВД России "Павловский" обратился отец 17-летнего подростка, сообщивший о том, что 10 мая со стороны неизвестного лица в отношении его сына совершены противоправные действия", - сказали РИА Новости в ГУМВД России по Нижегородской области. Отмечается, что сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску злоумышленника. Собранные ими материалы переданы в следственные органы.
https://rsport.ria.ru/20230510/skandal-1870778388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, нижегородская область, павлово, день победы
Россия, Происшествия, Нижегородская область, Павлово, День Победы
В Нижегородской области мужчина напал на подростка из-за георгиевской ленты
В нижегородском Павлово мужчина сорвал с подростка георгиевскую ленту