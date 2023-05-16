https://ria.ru/20230516/lena-1872036044.html

Вскрытие реки Лены приведет к подтоплениям населенных пунктов у Якутска

Вскрытие реки Лены приведет к подтоплениям населенных пунктов у Якутска - РИА Новости, 16.05.2023

Вскрытие реки Лены приведет к подтоплениям населенных пунктов у Якутска

Вскрытие реки Лена прогнозируется в ближайшие дни возле Якутска, ожидаются опасные уровни воды с подтоплением населенных пунктов, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:29

2023-05-16T03:29

2023-05-16T03:29

происшествия

якутск

покровск

олекминский район

внии гочс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вскрытие реки Лена прогнозируется в ближайшие дни возле Якутска, ожидаются опасные уровни воды с подтоплением населенных пунктов, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На 17-18 мая прогнозируется вскрытие реки Лена на участке Покровск - Якутск. В результате затора льда при вскрытии реки Лена в пределах Ленского и Олекминского районов существует вероятность поднятия уровней воды до отметок "опасное явление" с последующим выходом воды на пойму и затоплением низменных участков населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что из-за интенсивного таяния снега на малых реках в центральных районах Якутии и с большой вероятностью в Горном районе продолжится подъем уровней воды. В ближайшие день-два возможен выход воды на пойму с затоплением пониженных участков населенных пунктов. Такие же риски существуют в Иркутской области в бассейне Нижней Тунгуски и на юге Красноярского края в результате подъема уровней воды на реке Большой Кемчуг.

https://ria.ru/20230510/otoplenie-1870781991.html

якутск

покровск

олекминский район

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происшествия, якутск, покровск, олекминский район, внии гочс