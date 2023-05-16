https://ria.ru/20230516/layki-1872252055.html

Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки

Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки - РИА Новости, 16.05.2023

Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:56

2023-05-16T19:56

2023-05-16T19:56

россия

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки, сообщила пресс-служба партии. В Госдуме 16 мая фракция "Новые люди" заслушала доклад о деятельности омбудсмена за 2022 год. В ходе встречи депутат от "Новых людей", первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачёв сообщил, что фракция предлагает "запретить составлять административные протоколы на граждан за лайки в социальных сетях", так как "штрафовать людей за выражение эмоций недопустимо". По данным пресс-службы партии, Москалькова назвала вопрос правильным и призвала "очень дифференцированно" к нему подходить. "Умысел самого написания поста и умысел реакции на него может быть разный. Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост. Нужно поработать с категориальным аппаратом – давайте заменим. Очень тяжело. Например, …поработать с определениями понятий..., подойти дифференцированно. Лайк это одно, комментарий это другое", - сказала Москалькова, в свою очередь.

https://ria.ru/20220505/sk-1787091643.html

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россия, татьяна москалькова, госдума рф