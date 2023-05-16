Рейтинг@Mail.ru
Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/layki-1872252055.html
Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки
Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки - РИА Новости, 16.05.2023
Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:56
2023-05-16T19:56
россия
татьяна москалькова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки, сообщила пресс-служба партии. В Госдуме 16 мая фракция "Новые люди" заслушала доклад о деятельности омбудсмена за 2022 год. В ходе встречи депутат от "Новых людей", первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачёв сообщил, что фракция предлагает "запретить составлять административные протоколы на граждан за лайки в социальных сетях", так как "штрафовать людей за выражение эмоций недопустимо". По данным пресс-службы партии, Москалькова назвала вопрос правильным и призвала "очень дифференцированно" к нему подходить. "Умысел самого написания поста и умысел реакции на него может быть разный. Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост. Нужно поработать с категориальным аппаратом – давайте заменим. Очень тяжело. Например, …поработать с определениями понятий..., подойти дифференцированно. Лайк это одно, комментарий это другое", - сказала Москалькова, в свою очередь.
https://ria.ru/20220505/sk-1787091643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, госдума рф
Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова поддержала инициативу ограничить наказания за лайки

Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу фракции "Новые люди" ограничить наказания за лайки, сообщила пресс-служба партии.
В Госдуме 16 мая фракция "Новые люди" заслушала доклад о деятельности омбудсмена за 2022 год. В ходе встречи депутат от "Новых людей", первый зампред комитета по информационной политике Антон Ткачёв сообщил, что фракция предлагает "запретить составлять административные протоколы на граждан за лайки в социальных сетях", так как "штрафовать людей за выражение эмоций недопустимо".
По данным пресс-службы партии, Москалькова назвала вопрос правильным и призвала "очень дифференцированно" к нему подходить.
"Умысел самого написания поста и умысел реакции на него может быть разный. Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост. Нужно поработать с категориальным аппаратом – давайте заменим. Очень тяжело. Например, …поработать с определениями понятий..., подойти дифференцированно. Лайк это одно, комментарий это другое", - сказала Москалькова, в свою очередь.
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Женщину задержали по подозрению в дискредитации ВС из-за постов в соцсети
5 мая 2022, 21:21
 
РоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала