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Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? - РИА Новости, 16.05.2023
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14:00 16.05.2023 (обновлено: 16:37 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kvn-1872086558.html
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? - РИА Новости, 16.05.2023
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
2023-05-16T14:00
2023-05-16T16:37
квн
история
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Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
audio/mpeg
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
audio/mpeg
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квн, история, аудио, подкаст
КВН, история, Истории.doc, Подкаст
Истории.doc

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?

Истории.doc
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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