https://ria.ru/20230516/kvn-1872086558.html
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? - РИА Новости, 16.05.2023
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
2023-05-16T14:00
2023-05-16T14:00
2023-05-16T16:37
квн
история
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872086690_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_5d0fee902769c911995eb1d276d71321.jpg
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
audio/mpeg
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.
audio/mpeg
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872086690_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_76f1c84405ccc019a5a29f2daafc4296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квн, история, аудио, подкаст
КВН, история, Истории.doc, Подкаст
Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?
Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.