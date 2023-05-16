https://ria.ru/20230516/kvn-1872086558.html

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? - РИА Новости, 16.05.2023

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги?

Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор.

2023-05-16T14:00

2023-05-16T14:00

2023-05-16T16:37

квн

история

истории.doc

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872086690_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_5d0fee902769c911995eb1d276d71321.jpg

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор. audio/mpeg

Жизнь КВН. Кто там пишет шутки и где команды ищут деньги? Клубу веселых и находчивых уже больше 60 лет. За это время в юморе соревновались жители самых разных городов и даже стран. Многие известные российские юмористы так или иначе, но были частью КВН. Оказывается, первую версию программы закрыли всего через три выпуска, зато сейчас квнщики соревнуются в почти 60 лигах. Когда появился и как устроен КВН, и почему в него продолжают играть до сих пор. audio/mpeg

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

квн, история, аудио, подкаст