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Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая - РИА Новости, 16.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:15 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kurs-1872047725.html
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая
Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:15
2023-05-16T08:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.59 мск рос на 1,07 рубля - до 80,22 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,51 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 87,47 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая

Юань поднялся выше 11,5 рубля, доллар превысил 80 рублей впервые с начала мая

© AP Photo / Kin CheungПанно с изображением юаня и доллара
Панно с изображением юаня и доллара - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Панно с изображением юаня и доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80 рублей, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.59 мск рос на 1,07 рубля - до 80,22 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,51 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 87,47 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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