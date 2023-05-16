https://ria.ru/20230516/kurs-1872047725.html

Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая

Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая - РИА Новости, 16.05.2023

Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая

Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:15

2023-05-16T08:15

2023-05-16T08:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14795a9b26f65d0de1a3ff3db75ab2c4.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.59 мск рос на 1,07 рубля - до 80,22 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,51 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 87,47 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия