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Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая
Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:15
2023-05-16T08:15
2023-05-16T08:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Юань и доллар на Московской бирже поднялись к максимумам с начала мая: китайская валюта торгуется выше 11,5 рубля, а американская – выше круглой отметки 80 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.59 мск рос на 1,07 рубля - до 80,22 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,51 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 87,47 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Юань поднялся выше 11,5 рубля впервые с 4 мая
Юань поднялся выше 11,5 рубля, доллар превысил 80 рублей впервые с начала мая