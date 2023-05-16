https://ria.ru/20230516/kurort-1871946444.html

На популярных курортах Европы ужесточили запреты для туристов

На популярных курортах Европы ужесточили запреты для туристов - РИА Новости, 16.05.2023

На популярных курортах Европы ужесточили запреты для туристов

На популярных европейских курортах, которые борются с чрезмерным туризмом и антисоциальным поведением отдыхающих, этим летом начнут действовать новые запреты,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:45

2023-05-16T02:45

2023-05-16T02:45

туризм

новости - туризм

барселона (город)

майорка

италия

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

отдых на море

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На популярных европейских курортах, которые борются с чрезмерным туризмом и антисоциальным поведением отдыхающих, этим летом начнут действовать новые запреты, сообщает АТОР. Испания борется с шумными туристамиВласти испанской Барселоны закрыли в вечерние часы вход для туристов и местных на площадку Бункер Эль Кармель, одну из самых популярных смотровых точек города. После несанкционированных вечеринок там оставались кучи мусора.Также на всех пляжах города теперь запрещено курить. В прошлом году такая мера действовала в четырех зонах, в этом – во всех десяти. Такое же правило вводится на 28 пляжах на Балеарских островах.Кроме того, в Барселоне обновили правила обслуживания тургрупп и не разрешают гидам использовать мегафоны. В Аликанте также борются с шумом и запрещают "громкие звуки, издаваемые мебелью" на террасах баров и ресторанов, разговоры на повышенных тонах в помещениях, включая номера в отелях, и даже музыку на пляже. Штрафы – до 30 тысяч евро.На Майорке борются с необязательными клиентами кафе. Местная ассоциация ресторанов Restauración CAEB рекомендовала гастрономическим заведениям при бронировании запрашивать номер кредитной карты гостя. При неявке с нее спишут сумму в 20 процентов от среднего счета.В прошлом году в 11 ресторанах Майорки действовал дресс-код: к обслуживанию не допускались туристы в футбольных майках, топиках без бретелек и купальниках. В этом году количество заведений, которые введут у себя такие требования к гостям, утроится.В Италии накажут за селфиВ Италии приморский городок Портофино ввел запрет на остановку туристов в популярных местах для фотографирования, чтобы избежать заторов. В пик сезона город с населением около 400 жителей посещают до десяти тысяч туристов.Запрет на остановки для фотографирования в топовых локациях будет действовать как минимум до 15 октября 2023 года. Нарушителям грозит штраф в размере от 68 до 275 евро.На побережье Амальфи с июня по сентябрь власти будут сокращать трафик на прибрежном участке дороги между курортами Виетри-суль-Маре и Позитано. Автомобилям с номерными знаками, оканчивающимися на нечетное число, разрешат выезжать на дорогу в нечетные дни, а на четное число – в четные.В прошлом году в Сорренто ввели штрафы для отдыхающих, которые носят купальники и бикини или ходят по городу с обнаженной грудью. Штрафы достигали 500 евро. Этим летом также поступят соседние курортные города на Амальфитанском побережье.В Греции закрыли знаменитый пляжВ Греции туристы не смогут попасть на один из самых красивых пляжей в стране – Навайо на острове Закинф. Причина – опасность схода оползней, но местные власти говорят также, что это место нужно защитить от толп туристов и мусора.

https://ria.ru/20230515/bali-1871943870.html

барселона (город)

майорка

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, барселона (город), майорка, италия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море