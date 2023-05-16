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Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию - РИА Новости, 16.05.2023
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Краснодарский край
 
23:11 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kuban-1872275993.html
Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию
Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию - РИА Новости, 16.05.2023
Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию
Фонд развития промышленности Кубани предоставит льготные займы производителям региона из Краснодара, Армавира и Кущевского района, на модернизацию предприятий... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:11
2023-05-16T23:11
краснодарский край
краснодар
армавир
кущевский район
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани предоставит льготные займы производителям региона из Краснодара, Армавира и Кущевского района, на модернизацию предприятий будет направлено около 60 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. По словам директора краевого Фонда развития промышленности Дмитрия Цаплева, в последние пять лет Фонд предоставил 240 льготных займов более чем на 5,6 миллиарда рублей. "Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию. Льготные займы предоставит Фонд развития промышленности региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспертный совет одобрил финансирование на 32 миллиона рублей по программе "Пищевик" Армавирскому мясоконсервному комбинату. Предприятие приобретет оборудование российского производства, что позволит нарастить мощности и создать новые рабочие места. По данным властей, Кущевский бетонный завод приступит к запуску стеновых блоков, бордюров и тротуарной плитки. На покупку оборудования предприятию предоставят 9,3 миллиона рублей в рамках программы "Проекты развития (краевое финансирование)". Финансирование в размере 17,5 миллиона рублей одобрили Краснодарскому производителю обуви "Зарина-Юг" в рамках программы "Приоритет". Компания приобретет современное промышленное оборудование и сырье, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230515/stroitelstvo-1871995831.html
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краснодар, армавир, кущевский район, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодар, Армавир, Кущевский район, Фонд развития промышленности
Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию

Три кубанских предприятия получат льготные займы на 60 миллионов рублей на модернизацию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная
Кубанская набережная - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани предоставит льготные займы производителям региона из Краснодара, Армавира и Кущевского района, на модернизацию предприятий будет направлено около 60 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По словам директора краевого Фонда развития промышленности Дмитрия Цаплева, в последние пять лет Фонд предоставил 240 льготных займов более чем на 5,6 миллиарда рублей.
"Три кубанских предприятия получат почти 60 миллионов рублей на модернизацию. Льготные займы предоставит Фонд развития промышленности региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертный совет одобрил финансирование на 32 миллиона рублей по программе "Пищевик" Армавирскому мясоконсервному комбинату. Предприятие приобретет оборудование российского производства, что позволит нарастить мощности и создать новые рабочие места.
По данным властей, Кущевский бетонный завод приступит к запуску стеновых блоков, бордюров и тротуарной плитки. На покупку оборудования предприятию предоставят 9,3 миллиона рублей в рамках программы "Проекты развития (краевое финансирование)".
Финансирование в размере 17,5 миллиона рублей одобрили Краснодарскому производителю обуви "Зарина-Юг" в рамках программы "Приоритет". Компания приобретет современное промышленное оборудование и сырье, добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайКраснодарАрмавирКущевский районФонд развития промышленности
 
 
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