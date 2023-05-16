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В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2023
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14:16 16.05.2023 (обновлено: 14:19 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/krym-1872152052.html
В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году
В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2023
В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году
Крым будет оспаривать в Конституционном суде России решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:16
2023-05-16T14:19
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Крым будет оспаривать в Конституционном суде России решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения юридических формальностей в рамках союзного договора, сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
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политика, россия, украина, владимир константинов, никита хрущев, ссср
Политика, Россия, Украина, Владимир Константинов, Никита Хрущев, СССР
В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году

Константинов: юридические аспекты передачи Крыма Украине в 1954 году были нарушены

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкПансионат "Дружба" в Ялте. 1988 год
Пансионат Дружба в Ялте. 1988 год - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Крым будет оспаривать в Конституционном суде России решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения юридических формальностей в рамках союзного договора, сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее он поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
«
"Нарушены процедуры того периода, самое важное – конституционные нормы. Нельзя было в период СССР передавать друг другу области как хотели – был союзный договор, который объединял все республики в одну страну. И нужно было соблюдать все формальности, даже учитывая силу власти того периода – вот они не были соблюдены… Потому что если бы процедуры – возникли бы вопросы, нельзя территорию передавать… Этот вопрос юридически ничтожен, но в рамках одной страны административные границы никто не воспринимал. Но если встал вопрос разделения, то, извините, давайте все вернем на круги своя", - сказал Константинов, комментируя поручение.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
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