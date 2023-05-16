https://ria.ru/20230516/krym-1872152052.html

В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году

В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2023

В Крыму заявили о юридических нарушениях при передаче Украине в 1954 году

Крым будет оспаривать в Конституционном суде России решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:16

2023-05-16T14:16

2023-05-16T14:19

политика

россия

украина

владимир константинов

никита хрущев

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867621752_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_b5b84096367dbef16ee1a750e393b0d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Крым будет оспаривать в Конституционном суде России решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения юридических формальностей в рамках союзного договора, сообщил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, владимир константинов, никита хрущев, ссср