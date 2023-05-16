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Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине

Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине - РИА Новости, 16.05.2023

Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:36

2023-05-16T12:36

2023-05-16T16:11

политика

украина

россия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Москва неоднократно указывала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада Советского Союза полуостров остался в составе украинского государства.

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Ольга Фомченкова

политика, украина, россия, владимир константинов, никита хрущев, ссср, рсфср, владимир путин, оон