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Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине - РИА Новости, 16.05.2023
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12:36 16.05.2023 (обновлено: 16:11 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/krym-1872112365.html
Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине
Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине - РИА Новости, 16.05.2023
Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине
Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:36
2023-05-16T16:11
политика
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Москва неоднократно указывала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада Советского Союза полуостров остался в составе украинского государства.
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политика, украина, россия, владимир константинов, никита хрущев, ссср, рсфср, владимир путин, оон
Политика, Украина, Россия, Владимир Константинов, Никита Хрущев, СССР, РСФСР, Владимир Путин, ООН
Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине

Константинов призвал обратиться в КС по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПатриотические граффити с надписью "Россия и Крым — вместе навсегда"
Патриотические граффити с надписью Россия и Крым — вместе навсегда - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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Патриотические граффити с надписью "Россия и Крым — вместе навсегда". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
«

"Предлагаю приступить к началу работы над обращением в Конституционный суд об отмене указа президиума Верховного совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Поручаю детально про­работать этот вопрос научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым", — сказал он на заседании президиума госсовета.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Москва неоднократно указывала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада Советского Союза полуостров остался в составе украинского государства.
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