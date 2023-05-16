Крым обратится в КС по отмене указа о передаче полуострова Украине
Константинов призвал обратиться в КС по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПатриотические граффити с надписью "Россия и Крым — вместе навсегда"
Патриотические граффити с надписью "Россия и Крым — вместе навсегда". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
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"Предлагаю приступить к началу работы над обращением в Конституционный суд об отмене указа президиума Верховного совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Поручаю детально проработать этот вопрос научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым", — сказал он на заседании президиума госсовета.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Москва неоднократно указывала, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада Советского Союза полуостров остался в составе украинского государства.