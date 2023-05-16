https://ria.ru/20230516/krym-1872063128.html
Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове
Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове - РИА Новости, 16.05.2023
Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове
Владимир Зеленский знает об инфраструктурных изменениях в Крыму, где туризм стал драйвером развития, все годы после воссоединения с Россией на полуострове... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:38
2023-05-16T09:38
2023-05-16T10:30
туризм
в мире
украина
владимир зеленский
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150535/95/1505359513_0:99:1501:943_1920x0_80_0_0_2ac5f97fb024e6c5354d440f3e5f084f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский знает об инфраструктурных изменениях в Крыму, где туризм стал драйвером развития, все годы после воссоединения с Россией на полуострове решают оставленные Украиной проблемы, заявил на своей странице в "ВКонтакте" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. "Думаю, что он прекрасно знает обо всех инфраструктурных изменениях: дороги, аэропорт, ТЭЦ и т.д. - обо всем том, что построено и строится в Крыму, о масштабных инвестиционных проектах, которые пришли сюда и меняют экономику региона в самых разных отраслях, прежде всего в туристической сфере. Туризм не просто знаковая отрасль, одна из основных бюджетообразующих для Крыма, - это драйвер для целого ряда отраслей и региона в целом", - написал Волченко, назвав Зеленского лгуном. Волченко напомнил, какова была реакция людей, которые недавно приезжали в Крым на отдых с Украины: они говорили, что никогда в жизни Украина не вложила и не сделала бы столько, сколько сделано в Крыму за последние несколько лет после воссоединения с РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150535/95/1505359513_87:0:1412:994_1920x0_80_0_0_b68601c9cff326dead1680f2ecbe7392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, новости - туризм
Туризм, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Новости - Туризм
Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове
Министр туризма Крыма Волченко: Зеленский прекрасно знает об изменениях на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости.
Владимир Зеленский знает об инфраструктурных изменениях в Крыму, где туризм стал драйвером развития, все годы после воссоединения с Россией на полуострове решают оставленные Украиной проблемы, заявил на своей странице в "ВКонтакте
" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме
"Думаю, что он прекрасно знает обо всех инфраструктурных изменениях: дороги, аэропорт, ТЭЦ и т.д. - обо всем том, что построено и строится в Крыму, о масштабных инвестиционных проектах, которые пришли сюда и меняют экономику региона в самых разных отраслях, прежде всего в туристической сфере. Туризм не просто знаковая отрасль, одна из основных бюджетообразующих для Крыма, - это драйвер для целого ряда отраслей и региона в целом", - написал Волченко, назвав Зеленского лгуном.
Волченко напомнил, какова была реакция людей, которые недавно приезжали в Крым на отдых с Украины: они говорили, что никогда в жизни Украина не вложила и не сделала бы столько, сколько сделано в Крыму за последние несколько лет после воссоединения с РФ.
«
"А мы все эти 9 лет решаем оставленные Украиной проблемы, вызванные хаотичной застройкой, продажей всего, что плохо лежит. Сегодня в собственность государства возвращается часть объектов, которые непонятно кому были розданы в те годы, приходится это решать для того, чтобы создавать возможности для развития. Судить нужно по результатам. Зеленского будут судить по результатам того, что он творит. И суд этот будет очень строгим и скорым", - отметил Волченко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Госдуме рассказали, зачем Киев делает громкие заявления по Крыму