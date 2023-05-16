https://ria.ru/20230516/krym-1872063128.html

Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове

Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове - РИА Новости, 16.05.2023

Министр туризма Крыма прокомментировал слова Зеленского о полуострове

Владимир Зеленский знает об инфраструктурных изменениях в Крыму, где туризм стал драйвером развития, все годы после воссоединения с Россией на полуострове... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:38

2023-05-16T09:38

2023-05-16T10:30

туризм

в мире

украина

владимир зеленский

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский знает об инфраструктурных изменениях в Крыму, где туризм стал драйвером развития, все годы после воссоединения с Россией на полуострове решают оставленные Украиной проблемы, заявил на своей странице в "ВКонтакте" министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. "Думаю, что он прекрасно знает обо всех инфраструктурных изменениях: дороги, аэропорт, ТЭЦ и т.д. - обо всем том, что построено и строится в Крыму, о масштабных инвестиционных проектах, которые пришли сюда и меняют экономику региона в самых разных отраслях, прежде всего в туристической сфере. Туризм не просто знаковая отрасль, одна из основных бюджетообразующих для Крыма, - это драйвер для целого ряда отраслей и региона в целом", - написал Волченко, назвав Зеленского лгуном. Волченко напомнил, какова была реакция людей, которые недавно приезжали в Крым на отдых с Украины: они говорили, что никогда в жизни Украина не вложила и не сделала бы столько, сколько сделано в Крыму за последние несколько лет после воссоединения с РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, новости - туризм