https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html

Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме

Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме - РИА Новости, 16.05.2023

Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:11

2023-05-16T08:11

2023-05-16T08:11

россия

республика крым

в мире

вальдемар гердт

владимир зеленский

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. По его словам, в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу, а в России переживает период своего развития, в том числе инфраструктурного. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html

россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, республика крым, в мире, вальдемар гердт, владимир зеленский, германия