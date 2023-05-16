https://ria.ru/20230516/krym-1872047260.html
Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме
Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме - РИА Новости, 16.05.2023
Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме
Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:11
2023-05-16T08:11
2023-05-16T08:11
россия
республика крым
в мире
вальдемар гердт
владимир зеленский
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности. Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России. По его словам, в составе Украины Крым финансировался по остаточному принципу, а в России переживает период своего развития, в том числе инфраструктурного. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863408164.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, в мире, вальдемар гердт, владимир зеленский, германия
Россия, Республика Крым, В мире, Вальдемар Гердт, Владимир Зеленский, Германия
Немецкий политик раскритиковал Зеленского за высказывания о Крыме
Немецкий политик Гердт назвал заявление Зеленского о Крыме оторванным от реальности
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
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«
"Заявление Зеленского оторвано от реальности. Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет. Украиной и малой доли из всего этого не было сделано", - сказал Гердт РИА Новости.
По его словам, в составе Украины
Крым финансировался по остаточному принципу, а в России
переживает период своего развития, в том числе инфраструктурного.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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