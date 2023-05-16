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На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей
На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей - РИА Новости, 16.05.2023
На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей
Неизвестные, обманув персонал Чукотской окружной больницы, похитили препарат для лечения онкобольных, который закупается за бюджетные средства, на сумму около... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T04:47
2023-05-16T04:47
2023-05-16T07:28
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные, обманув персонал Чукотской окружной больницы, похитили препарат для лечения онкобольных, который закупается за бюджетные средства, на сумму около одного миллиона рублей, сообщает региональное УФСБ. УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Силовики устанавливают участников кражи и иные эпизоды их преступной деятельности.В управлении уточнили РИА Новости, что мошенники похитили шесть упаковок лекарства.
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Происшествия, Чукотка, Россия, Здоровье - Общество, Общество
На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей
ФСБ: на Чукотке неизвестные обманом похитили лекарство для онкобольных
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные, обманув персонал Чукотской окружной больницы, похитили препарат для лечения онкобольных, который закупается за бюджетные средства, на сумму около одного миллиона рублей, сообщает региональное УФСБ.
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"Неизвестные предоставили заведомо ложные сведения о необходимости лечения дорогостоящим лекарством "Энзалутамид" онкобольного, который в указанный период в ГБУЗ "Чукотская окружная больница" за медицинской помощью не обращался и фактически проживает в другом регионе. После чего неустановленные лица похитили указанный препарат, который закупается за счет бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на общую сумму около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.
УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Силовики устанавливают участников кражи и иные эпизоды их преступной деятельности.
В управлении уточнили РИА Новости, что мошенники похитили шесть упаковок лекарства.
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