https://ria.ru/20230516/krazha-1872037709.html

На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей

На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей - РИА Новости, 16.05.2023

На Чукотке неизвестные обманом похитили лекарства на один миллион рублей

Неизвестные, обманув персонал Чукотской окружной больницы, похитили препарат для лечения онкобольных, который закупается за бюджетные средства, на сумму около... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T04:47

2023-05-16T04:47

2023-05-16T07:28

происшествия

чукотка

россия

здоровье - общество

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Неизвестные, обманув персонал Чукотской окружной больницы, похитили препарат для лечения онкобольных, который закупается за бюджетные средства, на сумму около одного миллиона рублей, сообщает региональное УФСБ. УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Силовики устанавливают участников кражи и иные эпизоды их преступной деятельности.В управлении уточнили РИА Новости, что мошенники похитили шесть упаковок лекарства.

https://ria.ru/20230417/chukotka-1865715998.html

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происшествия, чукотка, россия, здоровье - общество, общество