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В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2023
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19
Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:44
2023-05-16T17:44
2023-05-16T17:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили региональные власти. "С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в Telegram-канале областного правительства. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова устанавливает, что с 17 мая утрачивает силу его указ от 15 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению COVID-19, а также последующие нормативные акты, вносящие в этот документ изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html
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Общество, Здоровье - Общество, Псковская область, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19
Правительство Псковской области отменяет все ограничения по COVID-19 со среды