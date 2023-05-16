https://ria.ru/20230516/kovid-1872220258.html

В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19

В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2023

В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19

Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:44

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили региональные власти. "С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в Telegram-канале областного правительства. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова устанавливает, что с 17 мая утрачивает силу его указ от 15 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению COVID-19, а также последующие нормативные акты, вносящие в этот документ изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html

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