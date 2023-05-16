Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kovid-1872220258.html
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2023
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19
Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:44
2023-05-16T17:44
общество
здоровье - общество
псковская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили региональные власти. "С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в Telegram-канале областного правительства. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова устанавливает, что с 17 мая утрачивает силу его указ от 15 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению COVID-19, а также последующие нормативные акты, вносящие в этот документ изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20230515/koronavirus-1871907287.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, псковская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Общество, Здоровье - Общество, Псковская область, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В Псковской области со среды отменят все ограничения по COVID-19

Правительство Псковской области отменяет все ограничения по COVID-19 со среды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Все ограничения по коронавирусу, которые вводились с марта 2020 года и впоследствии корректировались, отменяются в Псковской области со среды, сообщили региональные власти.
"С 17 мая в Псковской области отменяются все ограничения, введенные в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в Telegram-канале областного правительства.
Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова устанавливает, что с 17 мая утрачивает силу его указ от 15 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению COVID-19, а также последующие нормативные акты, вносящие в этот документ изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Города России. Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Новгородской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
15 мая, 15:31
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПсковская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала