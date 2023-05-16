https://ria.ru/20230516/kosovo-1872194340.html

Власти Сербии обвинили Приштину в разжигании провокаций в Косово

Власти Сербии обвинили Приштину в разжигании провокаций в Косово - РИА Новости, 16.05.2023

Власти Сербии обвинили Приштину в разжигании провокаций в Косово

Косово-албанские власти в Приштине отказываются выполнять обязательства в диалоге с Белградом под эгидой ЕС и только провоцируют обострение обстановки и насилие РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:31

2023-05-16T16:31

в мире

сербия

косово

приштина

альбин курти

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Косово-албанские власти в Приштине отказываются выполнять обязательства в диалоге с Белградом под эгидой ЕС и только провоцируют обострение обстановки и насилие в крае, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Петкович в понедельник провел в Брюсселе очередной раунд диалога на техническом уровне с вице-премьером самопровозглашенного Косово Бесником Бислими и заявил о его нежелании участвовать в конструктивном диалоге. "Альбин Курти (косовский "премьер" - ред.) мягко говоря, усмехается в лицо всем участникам диалога, включая представителей ЕС, тем, что в застое переговоров обвиняет Белград после того, как представитель Приштины Бесник Беслими вел себя при разговоре не только неконструктивно, но и дерзко", - цитирует канцелярия по Косово и Метохии своего главу. "Курти и его экстремистский кружок в Приштине, сейчас это всем ясно, не заинтересованы в решении проблем и разногласий цивилизованными политическими средствами, лишь исключительно постоянными провокациями, угрозами для безопасности и прав сербского народа в Косово и Метохии", - указал Петкович. Президент Сербии Александр Вучич 12 мая обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в разжигании вооруженного конфликта в крае, а страны Запада в попустительстве и двойных стандартах в отношении Приштины. Посольство США в Приштине заявило ранее, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии 23 апреля при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы. Сербский президент указал тогда, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин с правами автономии.

https://ria.ru/20230428/kosovo-1868612161.html

https://ria.ru/20230424/kosovo-1867249897.html

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косово

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз