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Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины - РИА Новости, 16.05.2023
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23:51 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/korruptsiya-1872280055.html
Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины
Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины - РИА Новости, 16.05.2023
Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды главе верховного суда Украины Всеволоду... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:51
2023-05-16T23:51
в мире
украина
сша
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды главе верховного суда Украины Всеволоду Князеву. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов. В этот же день судьи Верховного суда Украины высказали ему недоверие и поддержали досрочное прекращение его полномочий. "Шестнадцатого мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного суда и адвокату, которых разоблачили на получении 2,7 миллиона долларов США неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по части 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении САП в Telegram-канале. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html
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в мире, украина, сша, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, США, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины

САП Украины сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины Князеву

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды главе верховного суда Украины Всеволоду Князеву.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов. В этот же день судьи Верховного суда Украины высказали ему недоверие и поддержали досрочное прекращение его полномочий.
"Шестнадцатого мая 2023 года руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного суда и адвокату, которых разоблачили на получении 2,7 миллиона долларов США неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по части 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды)", - говорится в сообщении САП в Telegram-канале.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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В миреУкраинаСШАСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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