https://ria.ru/20230516/kornet-1872146578.html

Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета

Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета - РИА Новости, 16.05.2023

Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета

Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший во время теракта в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:01

2023-05-16T14:01

2023-05-16T14:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

игорь корнет

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший во время теракта в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще 7 человек."Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, среди них временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет", - сказала Пащенко.Она уточнила, что врио главы МВД сделали операцию и сейчас он в стабильном состоянии."Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает", - сказала Пащенко.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, луганск, игорь корнет