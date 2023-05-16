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Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 16.05.2023 (обновлено: 14:08 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kornet-1872146578.html
Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета
Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета - РИА Новости, 16.05.2023
Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета
Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший во время теракта в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:01
2023-05-16T14:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
игорь корнет
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший во время теракта в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще 7 человек."Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, среди них временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет", - сказала Пащенко.Она уточнила, что врио главы МВД сделали операцию и сейчас он в стабильном состоянии."Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает", - сказала Пащенко.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, луганск, игорь корнет
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Игорь Корнет
Минздрав рассказал о состоянии врио главы МВД ЛНР Корнета

Минздрав назвал состояние пострадавшего при теракте врио главы МВД ЛНР Корнета стабильным

© РИА Новости / Александра Хрусталь | Перейти в медиабанкИгорь Корнет
Игорь Корнет - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александра Хрусталь
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Игорь Корнет. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Врио главы МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, пострадавший во время теракта в Луганске, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает, заявила РИА Новости министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
В понедельник в барбершопе, расположенном рядом с республиканским телевидением и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва пострадал врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще 7 человек.
"Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, среди них временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Александрович Корнет", - сказала Пащенко.
Она уточнила, что врио главы МВД сделали операцию и сейчас он в стабильном состоянии.
"Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает", - сказала Пащенко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскИгорь Корнет
 
 
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