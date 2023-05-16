https://ria.ru/20230516/kontrol-1872083391.html

В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах

В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах - РИА Новости, 16.05.2023

В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах

Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:06

2023-05-16T11:06

2023-05-16T11:06

вологодская область

олег кувшинников

природные пожары в россии

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ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за сухой теплой погоды, распорядился глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве области.Особый противопожарный режим был объявлен на всей территории области с 17 апреля по 14 мая. По данным метеослужбы, к концу недели в семи западных округах региона установится высокий четвертый класс пожарной опасности: в Вашкинском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском, Кадуйском, Череповецком и Шекснинском. Он потребует от жителей особой осторожности при обращении с огнем."Мы в Вологодской области круглосуточно мониторим ситуацию, в этом году мы в два раза увеличили количество камер для обнаружения лесных пожаров. Регулярно проводятся авиапатрулирование, космический мониторинг лесов. Я благодарен жителям за сообщения об обнаружении огня на телефоны горячей линии. Поручаю главам на местах оперативно вводить и отменять особый противопожарный режим при необходимости", - сказал Кувшинников.По данным департамента лесного комплекса области, с начала года на территории Вологодской области произошло 11 лесных пожаров, из них четыре – только за прошедшую неделю. Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. В 90% случаев виновниками пожаров были люди.Глава региона отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230505/vologda-1869848132.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, природные пожары в россии