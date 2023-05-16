Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
11:06 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kontrol-1872083391.html
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах - РИА Новости, 16.05.2023
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах
Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:06
2023-05-16T11:06
вологодская область
олег кувшинников
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg
ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за сухой теплой погоды, распорядился глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве области.Особый противопожарный режим был объявлен на всей территории области с 17 апреля по 14 мая. По данным метеослужбы, к концу недели в семи западных округах региона установится высокий четвертый класс пожарной опасности: в Вашкинском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском, Кадуйском, Череповецком и Шекснинском. Он потребует от жителей особой осторожности при обращении с огнем."Мы в Вологодской области круглосуточно мониторим ситуацию, в этом году мы в два раза увеличили количество камер для обнаружения лесных пожаров. Регулярно проводятся авиапатрулирование, космический мониторинг лесов. Я благодарен жителям за сообщения об обнаружении огня на телефоны горячей линии. Поручаю главам на местах оперативно вводить и отменять особый противопожарный режим при необходимости", - сказал Кувшинников.По данным департамента лесного комплекса области, с начала года на территории Вологодской области произошло 11 лесных пожаров, из них четыре – только за прошедшую неделю. Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. В 90% случаев виновниками пожаров были люди.Глава региона отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230505/vologda-1869848132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_6474dad8d1f2e1a836c98233a93612bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, природные пожары в россии
Вологодская область, Олег Кувшинников, Природные пожары в России

В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за сухой теплой погоды, распорядился глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве области.
Особый противопожарный режим был объявлен на всей территории области с 17 апреля по 14 мая. По данным метеослужбы, к концу недели в семи западных округах региона установится высокий четвертый класс пожарной опасности: в Вашкинском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском, Кадуйском, Череповецком и Шекснинском. Он потребует от жителей особой осторожности при обращении с огнем.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Вологде реконструируют парк Ветеранов
5 мая, 10:56
"Мы в Вологодской области круглосуточно мониторим ситуацию, в этом году мы в два раза увеличили количество камер для обнаружения лесных пожаров. Регулярно проводятся авиапатрулирование, космический мониторинг лесов. Я благодарен жителям за сообщения об обнаружении огня на телефоны горячей линии. Поручаю главам на местах оперативно вводить и отменять особый противопожарный режим при необходимости", - сказал Кувшинников.
По данным департамента лесного комплекса области, с начала года на территории Вологодской области произошло 11 лесных пожаров, из них четыре – только за прошедшую неделю. Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. В 90% случаев виновниками пожаров были люди.
Глава региона отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала