https://ria.ru/20230516/kontrol-1872083391.html
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах - РИА Новости, 16.05.2023
В Вологодской области усилят контроль пожарной ситуации в лесах
Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:06
2023-05-16T11:06
2023-05-16T11:06
вологодская область
олег кувшинников
природные пожары в россии
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ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за сухой теплой погоды, распорядился глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве области.Особый противопожарный режим был объявлен на всей территории области с 17 апреля по 14 мая. По данным метеослужбы, к концу недели в семи западных округах региона установится высокий четвертый класс пожарной опасности: в Вашкинском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском, Кадуйском, Череповецком и Шекснинском. Он потребует от жителей особой осторожности при обращении с огнем."Мы в Вологодской области круглосуточно мониторим ситуацию, в этом году мы в два раза увеличили количество камер для обнаружения лесных пожаров. Регулярно проводятся авиапатрулирование, космический мониторинг лесов. Я благодарен жителям за сообщения об обнаружении огня на телефоны горячей линии. Поручаю главам на местах оперативно вводить и отменять особый противопожарный режим при необходимости", - сказал Кувшинников.По данным департамента лесного комплекса области, с начала года на территории Вологодской области произошло 11 лесных пожаров, из них четыре – только за прошедшую неделю. Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. В 90% случаев виновниками пожаров были люди.Глава региона отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, природные пожары в россии
Вологодская область, Олег Кувшинников, Природные пожары в России
ВОЛОГДА, 16 мая – РИА Новости. Главам муниципалитетов Вологодской области поручено оперативно вводить на территориях особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности из-за сухой теплой погоды, распорядился глава региона Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в правительстве области.
Особый противопожарный режим был объявлен на всей территории области с 17 апреля по 14 мая. По данным метеослужбы, к концу недели в семи западных округах региона установится высокий четвертый класс пожарной опасности: в Вашкинском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском, Кадуйском, Череповецком и Шекснинском. Он потребует от жителей особой осторожности при обращении с огнем.
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"Мы в Вологодской области
круглосуточно мониторим ситуацию, в этом году мы в два раза увеличили количество камер для обнаружения лесных пожаров. Регулярно проводятся авиапатрулирование, космический мониторинг лесов. Я благодарен жителям за сообщения об обнаружении огня на телефоны горячей линии. Поручаю главам на местах оперативно вводить и отменять особый противопожарный режим при необходимости", - сказал Кувшинников.
По данным департамента лесного комплекса области, с начала года на территории Вологодской области произошло 11 лесных пожаров, из них четыре – только за прошедшую неделю. Все пожары ликвидированы в первые сутки после обнаружения. В 90% случаев виновниками пожаров были люди.
Глава региона отметил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют от 15 до 30 тысяч рублей.