https://ria.ru/20230516/konsulstvo-1872042931.html
Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России
Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России - РИА Новости, 16.05.2023
Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России
Власти региона Хоккайдо и его административного центра Саппоро почти полностью прекратили контакты с генеральным консульством России, за исключением некоторых... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:20
2023-05-16T07:20
2023-05-16T07:38
россия
хоккайдо
япония
сергей марин
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САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. Власти региона Хоккайдо и его административного центра Саппоро почти полностью прекратили контакты с генеральным консульством России, за исключением некоторых вопросов, заявил в интервью РИА Новости генконсул Сергей Марин.Дипломат пояснил, что в первую очередь это касается сотрудничества по гуманитарным вопросам, а именно связанным с ЧП или несчастными случаями с гражданами России в Японии или японцами в России. Но и здесь контакты происходят по линии органов, в чьи профессиональные обязанности входит такого рода деятельность. Попытки задействовать власти региона отклика не находят, добавил Марин. "Так случилось, что на Хоккайдо пропал без вести российский турист. Я обратился к губернатору с просьбой о помощи, так как губернатор может привлечь больше сил и средств, чем полиция, которая занимается этой деятельностью по долгу службы. В офисе главы региона ответили, что губернатор занят и не может принять меня по этому вопросу", — подчеркнул он.В итоге региональные власти до сих пор не предоставили ответа, посетовал генконсул."Но это касается позиции официальных лиц, а сотрудничество с органами, в чьих профессиональных обязанностях есть эти вопросы, продолжается в обычном режиме. К сожалению, происшествий с людьми избежать не удается, они происходят время от времени и с подданными Японии, и с гражданами России", — добавил Марин. Он отметил, что похожую позицию занимают и мэры японских городов. Дипломат уточнил, что они не отказываются от побратимства, но поставили все контакты на паузу по политическим мотивам.Тем не менее, по его словам, среди населения отношение к России более позитивное. "Прежде всего это относится к людям, занятым в экономической сфере и имеющим отношение к сотрудничеству с Россией. В отношениях с простыми гражданами мы не видим никаких изменений", — продолжил Марин.Причем многие японцы дают понять, что они не поддерживают происходящие в последнее время изменения в политике Токио, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552079.html
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россия, хоккайдо, япония, сергей марин, в мире
Россия, Хоккайдо, Япония, Сергей Марин, В мире
Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России
Генконсул Марин: власти Хоккайдо почти полностью прекратили контакты с консульством России
САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. Власти региона Хоккайдо и его административного центра Саппоро почти полностью прекратили контакты с генеральным консульством России, за исключением некоторых вопросов, заявил в интервью РИА Новости генконсул Сергей Марин.
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"Руководство губернаторства Хоккайдо и города Саппоро равняется на линию поведения, выбранную политическим руководством Токио. Если в пандемию сокращение контактов было обусловлено эпидемиологической обстановкой, то сейчас это связано с позицией, которую диктует Вашингтон. Официальные контакты прекращены практически полностью. В какой-то степени они есть по телефону и через переписку, но только по тем вопросам, по которым невозможно не общаться", — отметил он.
Дипломат пояснил, что в первую очередь это касается сотрудничества по гуманитарным вопросам, а именно связанным с ЧП или несчастными случаями с гражданами России в Японии
или японцами в России. Но и здесь контакты происходят по линии органов, в чьи профессиональные обязанности входит такого рода деятельность. Попытки задействовать власти региона отклика не находят, добавил Марин.
"Так случилось, что на Хоккайдо пропал без вести российский турист. Я обратился к губернатору с просьбой о помощи, так как губернатор может привлечь больше сил и средств, чем полиция, которая занимается этой деятельностью по долгу службы. В офисе главы региона ответили, что губернатор занят и не может принять меня по этому вопросу", — подчеркнул он.
В итоге региональные власти до сих пор не предоставили ответа, посетовал генконсул.
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"Но это касается позиции официальных лиц, а сотрудничество с органами, в чьих профессиональных обязанностях есть эти вопросы, продолжается в обычном режиме. К сожалению, происшествий с людьми избежать не удается, они происходят время от времени и с подданными Японии, и с гражданами России", — добавил Марин.
Он отметил, что похожую позицию занимают и мэры японских городов.
«
"Многие мэры городов Хоккайдо даже "забывают" упомянуть о побратимских отношениях, не говоря уже о праздновании юбилеев, например, Невельск — Вакканай (50 лет), Поронайск — Китами (50 лет), Улан-Удэ — Румои (50 лет). Это касается, например, бывшего мэра Хакодатэ, который не ответил на поздравления в связи с 30-летием побратимских связей города с Владивостоком и 25-летием — Южно-Сахалинска", — рассказал генконсул.
Дипломат уточнил, что они не отказываются от побратимства, но поставили все контакты на паузу по политическим мотивам.
Тем не менее, по его словам, среди населения отношение к России более позитивное.
"Прежде всего это относится к людям, занятым в экономической сфере и имеющим отношение к сотрудничеству с Россией. В отношениях с простыми гражданами мы не видим никаких изменений", — продолжил Марин.
Причем многие японцы дают понять, что они не поддерживают происходящие в последнее время изменения в политике Токио, заключил собеседник агентства.
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