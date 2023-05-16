https://ria.ru/20230516/konsulstvo-1872042931.html

Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России

Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России - РИА Новости, 16.05.2023

Власти Хоккайдо почти совсем прекратили контакты с генконсульством России

Власти региона Хоккайдо и его административного центра Саппоро почти полностью прекратили контакты с генеральным консульством России, за исключением некоторых... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:20

2023-05-16T07:20

2023-05-16T07:38

россия

хоккайдо

япония

сергей марин

в мире

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САППОРО/ТОКИО (Япония), 16 мая — РИА Новости. Власти региона Хоккайдо и его административного центра Саппоро почти полностью прекратили контакты с генеральным консульством России, за исключением некоторых вопросов, заявил в интервью РИА Новости генконсул Сергей Марин.Дипломат пояснил, что в первую очередь это касается сотрудничества по гуманитарным вопросам, а именно связанным с ЧП или несчастными случаями с гражданами России в Японии или японцами в России. Но и здесь контакты происходят по линии органов, в чьи профессиональные обязанности входит такого рода деятельность. Попытки задействовать власти региона отклика не находят, добавил Марин. "Так случилось, что на Хоккайдо пропал без вести российский турист. Я обратился к губернатору с просьбой о помощи, так как губернатор может привлечь больше сил и средств, чем полиция, которая занимается этой деятельностью по долгу службы. В офисе главы региона ответили, что губернатор занят и не может принять меня по этому вопросу", — подчеркнул он.В итоге региональные власти до сих пор не предоставили ответа, посетовал генконсул."Но это касается позиции официальных лиц, а сотрудничество с органами, в чьих профессиональных обязанностях есть эти вопросы, продолжается в обычном режиме. К сожалению, происшествий с людьми избежать не удается, они происходят время от времени и с подданными Японии, и с гражданами России", — добавил Марин. Он отметил, что похожую позицию занимают и мэры японских городов. Дипломат уточнил, что они не отказываются от побратимства, но поставили все контакты на паузу по политическим мотивам.Тем не менее, по его словам, среди населения отношение к России более позитивное. "Прежде всего это относится к людям, занятым в экономической сфере и имеющим отношение к сотрудничеству с Россией. В отношениях с простыми гражданами мы не видим никаких изменений", — продолжил Марин.Причем многие японцы дают понять, что они не поддерживают происходящие в последнее время изменения в политике Токио, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552079.html

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552321.html

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россия, хоккайдо, япония, сергей марин, в мире