https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html

США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем

США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем - РИА Новости, 16.05.2023

США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем

США не хотят холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:36

2023-05-16T21:36

2023-05-16T21:38

сша

китай

пекин

энтони блинкен

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не хотят холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны", - заявил Блинкен на слушаниях в конгрессе.Он подчеркнул, что США не могут диктовать КНР, как действовать, и определять траекторию Пекина, но могут продвигать свое видение и конкурировать.

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

сша

китай

пекин

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2023

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сша, китай, пекин, энтони блинкен, в мире