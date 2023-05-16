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США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем - РИА Новости, 16.05.2023
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21:36 16.05.2023 (обновлено: 21:38 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем - РИА Новости, 16.05.2023
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем
США не хотят холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:36
2023-05-16T21:38
сша
китай
пекин
энтони блинкен
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не хотят холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны", - заявил Блинкен на слушаниях в конгрессе.Он подчеркнул, что США не могут диктовать КНР, как действовать, и определять траекторию Пекина, но могут продвигать свое видение и конкурировать.
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сша, китай, пекин, энтони блинкен, в мире
США, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, В мире
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем

Блинкен: США не хотят холодной войны с Китаем

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США не хотят холодной войны с Китаем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны", - заявил Блинкен на слушаниях в конгрессе.
Он подчеркнул, что США не могут диктовать КНР, как действовать, и определять траекторию Пекина, но могут продвигать свое видение и конкурировать.
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СШАКитайПекинЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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