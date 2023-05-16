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Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты - РИА Новости, 16.05.2023
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18:46 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kompensatsiya-1872234240.html
Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты
Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты - РИА Новости, 16.05.2023
Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты
Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:46
2023-05-16T18:46
общество
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", - говорится в сообщении. Так, например, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по заработной плате, а компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку заработная плата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе.
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общество, россия
Общество, Россия
Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты

Минтруд России предложил расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", - говорится в сообщении.
Так, например, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по заработной плате, а компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку заработная плата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе.
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