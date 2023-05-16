https://ria.ru/20230516/kompensatsiya-1872234240.html

Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты

Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты - РИА Новости, 16.05.2023

Минтруд предложил расширить право на компенсацию при задержке зарплаты

Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:46

2023-05-16T18:46

2023-05-16T18:46

общество

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минтруд России предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", - говорится в сообщении. Так, например, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по заработной плате, а компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку заработная плата не начислялась. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html

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общество, россия