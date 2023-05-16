https://ria.ru/20230516/kokain-1872074584.html

В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению

В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению - РИА Новости, 16.05.2023

В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению

Итальянская финансовая гвардия обнаружила рекордную партию кокаина в 2734 килограмма, которая направлялась в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:38

2023-05-16T10:38

2023-05-16T10:38

в мире

армения

эквадор

италия

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РИМ, 16 мая – РИА Новости. Итальянская финансовая гвардия обнаружила рекордную партию кокаина в 2734 килограмма, которая направлялась в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства. Запрещенный груз перехвачен в порту города Джойя-Тауро в южной области Калабрии. Наркотики находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через грузинский порт Батуми. "Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", - говорится в сообщении. Для транспортировки и последующего уничтожения наркотиков было задействовано более 30 сотрудников фингвардии, отмечает ведомство. Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года были перехвачены и изъяты около 37 тонн кокаина. В середине апреля финансовая гвардия обнаружила партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.

https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html

армения

эквадор

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, эквадор, италия