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В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению - РИА Новости, 16.05.2023
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10:38 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kokain-1872074584.html
В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению
В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению - РИА Новости, 16.05.2023
В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению
Итальянская финансовая гвардия обнаружила рекордную партию кокаина в 2734 килограмма, которая направлялась в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:38
2023-05-16T10:38
в мире
армения
эквадор
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РИМ, 16 мая – РИА Новости. Итальянская финансовая гвардия обнаружила рекордную партию кокаина в 2734 килограмма, которая направлялась в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства. Запрещенный груз перехвачен в порту города Джойя-Тауро в южной области Калабрии. Наркотики находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через грузинский порт Батуми. "Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", - говорится в сообщении. Для транспортировки и последующего уничтожения наркотиков было задействовано более 30 сотрудников фингвардии, отмечает ведомство. Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года были перехвачены и изъяты около 37 тонн кокаина. В середине апреля финансовая гвардия обнаружила партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.
https://ria.ru/20230511/kokain-1870961355.html
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в мире, армения, эквадор, италия
В мире, Армения, Эквадор, Италия
В Италии конфисковали почти три тонны кокаина, направлявшиеся в Армению

Финансовая гвардия Италии конфисковала 2734 килограмма кокаина, направлявшиеся в Армению

© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpaГраница Италии
Граница Италии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Граница Италии. Архивное фото
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РИМ, 16 мая – РИА Новости. Итальянская финансовая гвардия обнаружила рекордную партию кокаина в 2734 килограмма, которая направлялась в Армению из Эквадора, говорится в сообщении силового ведомства.
Запрещенный груз перехвачен в порту города Джойя-Тауро в южной области Калабрии. Наркотики находились в замороженном виде в 12-метровых упаковках среди 78 тонн бананов. Эти два контейнера следовали в Армению из Гуаякиля (Эквадор) через грузинский порт Батуми.
"Кокаин был обнаружен… с помощью сложных сканеров вместе с собакой Джоэлом. Изъятое наркотическое вещество, которое оказалось чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии, принесло бы наркоторговцам доход в размере более 800 миллионов евро", - говорится в сообщении. Для транспортировки и последующего уничтожения наркотиков было задействовано более 30 сотрудников фингвардии, отмечает ведомство.
Всего в порту Джойя-Тауро с января 2021 года были перехвачены и изъяты около 37 тонн кокаина.
В середине апреля финансовая гвардия обнаружила партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.
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