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МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины - РИА Новости, 16.05.2023
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12:33 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kitay-1872110352.html
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины - РИА Новости, 16.05.2023
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины
Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:33
2023-05-16T12:33
в мире
пекин
китай
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", передает агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников. Как передает агентство, многие посольства в Пекине установили вывески, демонстрирующие украинский флаг с подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Согласно источникам агентства, в уведомлении от МИД Китая от 10 мая, адресованных посольствам и международным организациям, содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды, а также "избегать возникновения конфликтов между государствами". В документе также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления". По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.
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в мире, пекин, китай, украина
В мире, Пекин, Китай, Украина
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины

Киодо: КНР просит посольства в Пекине избегать пропаганды из-за плакатов с флагом Украины

© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", передает агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников.
Как передает агентство, многие посольства в Пекине установили вывески, демонстрирующие украинский флаг с подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины.
Согласно источникам агентства, в уведомлении от МИД Китая от 10 мая, адресованных посольствам и международным организациям, содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды, а также "избегать возникновения конфликтов между государствами". В документе также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления".
По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.
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