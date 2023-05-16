https://ria.ru/20230516/kitay-1872110352.html

МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины

МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины - РИА Новости, 16.05.2023

МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины

Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:33

2023-05-16T12:33

2023-05-16T12:33

в мире

пекин

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_122:131:3072:1790_1920x0_80_0_0_9d872d3a6eeff850a89a1a41e3fe4e35.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", передает агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников. Как передает агентство, многие посольства в Пекине установили вывески, демонстрирующие украинский флаг с подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Согласно источникам агентства, в уведомлении от МИД Китая от 10 мая, адресованных посольствам и международным организациям, содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды, а также "избегать возникновения конфликтов между государствами". В документе также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления". По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.

https://ria.ru/20230515/druzhba-1872021974.html

пекин

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пекин, китай, украина