https://ria.ru/20230516/kitay-1872110352.html
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины - РИА Новости, 16.05.2023
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины
Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:33
2023-05-16T12:33
2023-05-16T12:33
в мире
пекин
китай
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_122:131:3072:1790_1920x0_80_0_0_9d872d3a6eeff850a89a1a41e3fe4e35.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай на фоне установки рядом западных посольств вывесок с украинским флагом обратился к иностранным диппредставительствам и международным организациям, находящимся в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", передает агентство Киодо со ссылкой на ряд дипломатических источников. Как передает агентство, многие посольства в Пекине установили вывески, демонстрирующие украинский флаг с подписями на китайском и английском языках, призывающих к поддержке Украины. Согласно источникам агентства, в уведомлении от МИД Китая от 10 мая, адресованных посольствам и международным организациям, содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды, а также "избегать возникновения конфликтов между государствами". В документе также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления". По данным агентства, призыв Пекина вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов из Европы и других регионов. При этом, как отмечается, никто из них, предположительно, не убрал вывески. Среди стран, посольства которых выразили поддержку Украине, - Канада, Германия и Польша.
https://ria.ru/20230515/druzhba-1872021974.html
пекин
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0e6afaaea7b24b459ac5eb455f523e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, украина
В мире, Пекин, Китай, Украина
МИД КНР призвал посольства отказаться от пропаганды поддержки Украины
Киодо: КНР просит посольства в Пекине избегать пропаганды из-за плакатов с флагом Украины