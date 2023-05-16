https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html

Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая

Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая - РИА Новости, 16.05.2023

Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая

Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:39

2023-05-16T11:39

2023-05-16T12:06

китай

россия

сша

марк милли

минобороны кнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814802574_0:33:2500:1439_1920x0_80_0_0_048117bde5a1dbb68826ddd7fbd1f7d3.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о "военном союзе" России и Китая.Ранее Милли заявил, что США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.Он отметил, что под стратегическим руководством глав России и Китая, страны проложили путь взаимодоверия крупных держав и добрососедства, создали модель нового типа международных отношений."Развитие Китаем и Россией отношений всеобъемлющего сотрудничества и партнерства в новую эпоху, углубление обменов и сотрудничества между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам народов двух стран, но и способствует защите международной справедливости, а также поддержанию мировой и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, россия, сша, марк милли, минобороны кнр, в мире