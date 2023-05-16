https://ria.ru/20230516/kitay-1872093076.html
Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая
Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая - РИА Новости, 16.05.2023
Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая
Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:39
2023-05-16T11:39
2023-05-16T12:06
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о "военном союзе" России и Китая.Ранее Милли заявил, что США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.Он отметил, что под стратегическим руководством глав России и Китая, страны проложили путь взаимодоверия крупных держав и добрососедства, создали модель нового типа международных отношений."Развитие Китаем и Россией отношений всеобъемлющего сотрудничества и партнерства в новую эпоху, углубление обменов и сотрудничества между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам народов двух стран, но и способствует защите международной справедливости, а также поддержанию мировой и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, сша, марк милли, минобороны кнр, в мире
Китай, Россия, США, Марк Милли, Минобороны КНР, В мире
Минобороны КНР ответило на заявления США о военном союзе России и Китая
Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим блоковым мышлением
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Те, кто судят о российско-китайских отношениях, следуя мышлению холодной войны, не могут вынести верного суждения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, комментируя заявление председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о "военном союзе" России и Китая.
Ранее Милли заявил, что США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая. Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США.
«
"Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времен холодной войны, с беспокойством смотрят на Китай и оценивают российско-китайские отношения, ошибочны. Само собой, они не могут вынести верного суждения", - сказал Тань Кэфэй.
Он отметил, что под стратегическим руководством глав России и Китая, страны проложили путь взаимодоверия крупных держав и добрососедства, создали модель нового типа международных отношений.
"Развитие Китаем и Россией отношений всеобъемлющего сотрудничества и партнерства в новую эпоху, углубление обменов и сотрудничества между военными двух стран не только отвечает фундаментальным интересам народов двух стран, но и способствует защите международной справедливости, а также поддержанию мировой и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.
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