США в плане санкций нечем пугать Киргизию, считает эксперт
Политолог Шестаков: из-за России США сложно давить на руководство Киргизии санкциями
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Флаг Киргизии в руке участника митинга в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 16 мая - РИА Новости. США в плане санкций нечем пугать Киргизию и крайне сложно оказывать политическое давление на ее руководство, считает политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.
"Для Кыргызстана с момента получения независимости основным торговым партнером была и остается Россия. Тем более что в прошлом году товарооборот двух стран увеличился - при этом не как обычно в сторону роста поставок российской продукции, а именно экспорт из Кыргызстана в Россию вырос на 88%. Был достигнут рекордный показатель товарооборота. Эти показатели говорят об одном: США, конечно, могут грозить чем угодно, но едва ли это принесет результат", - сказал РИА Новости политолог.
По утверждению эксперта, при этом товарооборот Киргизии с США является "мизерным". "США все-таки не являются ключевыми инвесторами Кыргызстана, даже на фоне того же Российско-Кыргызского фонда развития. Единственный их рычаг давления, который может быть - это личностные санкции против каких-либо конкретных бизнесменов или чиновников, у которых дети находятся в США. Другими вариантами чем-то грозить Америка не располагает, это всего лишь пиар", - уточнил он.
Как подчеркнул Шестаков, Вашингтон давно заинтересован в заключении соглашения о сотрудничестве с Бишкеком. "Оказание давления с помощью санкций на руководство Кыргызстана, по сути, похоронит этот проект окончательно. Это соглашение и так не подписывается в течение последних лет, а Вашингтон на нем остро настаивает потому, что им важно показать, что дружественные России страны связаны вот такими документами с Вашингтоном, поэтому Соединенным Штатам нечем пугать Кыргызстан и в этом плане", - отметил директор центра экспертных инициатив.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что американские и европейские эмиссары "ездят в регион Центральной Азии с так называемыми инспекциями, беспардонно требуя разъяснений по поводу возросшего импорта из западных стран".