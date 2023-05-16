https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872118682.html

Песков высказался о комплексе "Кинжал"

Песков высказался о комплексе "Кинжал" - РИА Новости, 16.05.2023

Песков высказался о комплексе "Кинжал"

Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:52

2023-05-16T12:52

2023-05-16T13:13

ракетный комплекс "кинжал"

технологии

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и технические специалисты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление со стороны Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".Вопрос об использовании российских ракет "Кинжал" "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны.

https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ракетный комплекс "кинжал", технологии, россия, дмитрий песков