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Песков высказался о комплексе "Кинжал" - РИА Новости, 16.05.2023
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12:52 16.05.2023 (обновлено: 13:13 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872118682.html
Песков высказался о комплексе "Кинжал"
Песков высказался о комплексе "Кинжал" - РИА Новости, 16.05.2023
Песков высказался о комплексе "Кинжал"
Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:52
2023-05-16T13:13
ракетный комплекс "кинжал"
технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и технические специалисты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление со стороны Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".Вопрос об использовании российских ракет "Кинжал" "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны.
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
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ракетный комплекс "кинжал", технологии, россия, дмитрий песков
Ракетный комплекс "Кинжал", Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Песков высказался о комплексе "Кинжал"

Песков: Путин много раз говорил об уникальных ТТХ "Кинжала", специалисты это подтверждали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и технические специалисты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление со стороны Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".
Вопрос об использовании российских ракет "Кинжал" "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил
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Ракетный комплекс "Кинжал"ТехнологииРоссияДмитрий Песков
 
 
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