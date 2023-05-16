https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872118682.html
Песков высказался о комплексе "Кинжал"
Песков высказался о комплексе "Кинжал" - РИА Новости, 16.05.2023
Песков высказался о комплексе "Кинжал"
Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:52
2023-05-16T12:52
2023-05-16T13:13
ракетный комплекс "кинжал"
технологии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и технические специалисты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление со стороны Киева о якобы сбитых российских ракетах "Кинжал".Вопрос об использовании российских ракет "Кинжал" "при нанесении удара по Киеву" Песков переадресовал в Минобороны.
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетный комплекс "кинжал", технологии, россия, дмитрий песков
Ракетный комплекс "Кинжал", Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Песков высказался о комплексе "Кинжал"
Песков: Путин много раз говорил об уникальных ТТХ "Кинжала", специалисты это подтверждали