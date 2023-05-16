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Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot - РИА Новости, 16.05.2023
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:39
2023-05-16T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
ракетный комплекс "кинжал"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c1537796411efec4426f49edef4d1d8c.jpg
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
2023-05-16T12:39
true
PT5M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Минобороны: ВС России уничтожили ударом ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве