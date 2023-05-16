Рейтинг@Mail.ru
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.05.2023 (обновлено: 13:11 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872113614.html
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot - РИА Новости, 16.05.2023
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
ракетный комплекс "кинжал"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e572c3982817df0cb03d8de5950da4c6.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
2023-05-16T12:39
true
PT5M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c1537796411efec4426f49edef4d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, ракетный комплекс "кинжал", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Ракетный комплекс "Кинжал", Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
2023-05-16T12:39
true
PT5M09S
Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Минобороны: ВС России уничтожили ударом ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - сказали в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРакетный комплекс "Кинжал"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала