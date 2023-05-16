https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872113614.html

Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot - РИА Новости, 16.05.2023

Российский комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:39

2023-05-16T13:11

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

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Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot

Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot

2023-05-16T12:39

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