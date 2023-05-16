https://ria.ru/20230516/kino-1872152320.html
В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук"
В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук" - РИА Новости, 16.05.2023
В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук"
У иранского фильма "Убийца "Священный паук" отозвали прокатное удостоверение, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" ("БК") со ссылкой на дистрибьютора картины в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:21
2023-05-16T14:21
2023-05-16T14:21
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У иранского фильма "Убийца "Священный паук" отозвали прокатное удостоверение, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" ("БК") со ссылкой на дистрибьютора картины в России компанию "Экспонента Фильм". "Представители прокатчика процитировали письмо Министерства культуры, в котором говорится: "решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм "Убийца "Священный паук" принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации", — утверждает "БК".Дополнительные комментарии в компании предоставлять отказались. Режиссер фильма "Убийца "Священный паук" — Али Аббаси. Картина была представлена в Каннах и попала в шорт-лист номинантов на "Оскар" за иностранный художественный фильм. В основе ленты реальные события, произошедшие в 2001 году. В городе Мешхед убивают проституток. В происходящем разбирается журналистка. В российский прокат картина вышла 11 мая. Ранее сообщалось о том, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук"
СМИ: Минкульт отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма "Убийца "Священный паук"