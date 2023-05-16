https://ria.ru/20230516/kino-1872152320.html

В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук"

В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук" - РИА Новости, 16.05.2023

В России отменили прокат иранского фильма "Убийца "Священный паук"

У иранского фильма "Убийца "Священный паук" отозвали прокатное удостоверение, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" ("БК") со ссылкой на дистрибьютора картины в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:21

2023-05-16T14:21

2023-05-16T14:21

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У иранского фильма "Убийца "Священный паук" отозвали прокатное удостоверение, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" ("БК") со ссылкой на дистрибьютора картины в России компанию "Экспонента Фильм". "Представители прокатчика процитировали письмо Министерства культуры, в котором говорится: "решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм "Убийца "Священный паук" принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации", — утверждает "БК".Дополнительные комментарии в компании предоставлять отказались. Режиссер фильма "Убийца "Священный паук" — Али Аббаси. Картина была представлена в Каннах и попала в шорт-лист номинантов на "Оскар" за иностранный художественный фильм. В основе ленты реальные события, произошедшие в 2001 году. В городе Мешхед убивают проституток. В происходящем разбирается журналистка. В российский прокат картина вышла 11 мая. Ранее сообщалось о том, что в России сняли фильм о пандемии коронавируса "Дыхание".

https://ria.ru/20230515/kino-1871764177.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы