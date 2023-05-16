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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kiev-1872276885.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:19
2023-05-16T23:19
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230516/kamery-1872269313.html
киев
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киев, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу

Городская администрация Киева объявила в городе воздушную тревогу

© AFP 2023 / Sergii VolskyiАвтомобильное движение в ночном Киеве
Автомобильное движение в ночном Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / Sergii Volskyi
Автомобильное движение в ночном Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации.
«
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Веб-камера - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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