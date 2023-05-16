https://ria.ru/20230516/kiev-1872145339.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:59

2023-05-16T13:59

2023-05-16T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Киеве. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Украинский депутат Алексей Гончаренко в свою очередь сообщил, что в городе работают саперы. "Киев, звуки взрывов – работают саперы", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

киев

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр