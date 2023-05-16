https://ria.ru/20230516/kiev-1872145339.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:59
2023-05-16T13:59
2023-05-16T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Киеве. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Украинский депутат Алексей Гончаренко в свою очередь сообщил, что в городе работают саперы. "Киев, звуки взрывов – работают саперы", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Издание "Страна.ua" сообщило о прогремевшем в Киеве взрыве