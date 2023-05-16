https://ria.ru/20230516/khram-1872228041.html

Сторонники ПЦУ избили прихожан при захвате храма в Киевской области

Сторонники ПЦУ избили прихожан при захвате храма в Киевской области - РИА Новости, 16.05.2023

Сторонники ПЦУ избили прихожан при захвате храма в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (УПЦ) при захвате храма святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:21

2023-05-16T18:21

2023-05-16T18:21

религия

ситуация вокруг упц

украина

киевская область

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (УПЦ) при захвате храма святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Петропавловское Киевской области применили физическую силу по отношению к настоятелю и избили прихожан, сообщается на сайте УПЦ во вторник. "Тринадцатого мая сторонники ПЦУ с использованием грубой физической силы к священнику и верующим УПЦ захватили храм апостолов Петра и Павла в селе Петропавловское Киевской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром к храму подъехало несколько автомобилей с представителями ПЦУ. Трое из них преградили путь к храму настоятелю протоиерею Василию Бринзею. Они не давали священнику пройти, пытались выкручивать ему руки. Сторонники ПЦУ уже находились на приходской территории и успели сломать двери храма. Ворота, ведущие в церковный двор, были заблокированы мужчинами в форме, которые скрывали лица под балаклавами. "К храму начали подходить прихожане. Верующие пытались попасть в свою церковь. Активисты ПЦУ совершили на них нападение. Как сообщили с места событий, несколько верующих были травмированы. Одному прихожанину агрессивно настроенные сторонники ПЦУ нанесли тяжелые телесные повреждения", - сообщается на сайте. В УПЦ подчеркнули, что дело о незаконной перерегистрации храма рассматривается в украинском суде. Но сторонники ПЦУ решили не ждать решения суда. Кроме того, как сообщила УПЦ, они хотят отобрать дом у семьи священника, в котором проживают четверо маленьких детей, которых они постоянно терроризируют. "После стресса, пережитого от нападений активистов ВЦУ, маленькая дочь отца Василия постоянно переживает панические атаки", - говорится в сообщении на сайте. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

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ситуация вокруг упц, украина, киевская область, россия