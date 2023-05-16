https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера - РИА Новости, 16.05.2023
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:01
2023-05-16T19:01
2023-05-16T19:01
в мире
сша
россия
калининград
михаил матвеев
государственный департамент сша
хакеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в США в кибервымогательствах. В заявлении говорится, что Матвееву предъявлены официальные обвинения и в отношении него введены санкции по линии министерства финансов. "Мы предпринимает эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру", - сказано в документе. Про Матвеева известно, что он родился в 1992 году, прописан в Калининграде и действует под различными псевдонимами, в том числе "BORISELCIN" и "WAZAWAKA". Госдепартамент обвинил Россию в том, что она стала "безопасной гаванью" для киберпреступников, которые могут безнаказанно проводить хакерские операции против "США, наших партнеров и союзников". Россия и США активно взаимодействовали в борьбе с кибервымогателями, но свернули сотрудничество после начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html
https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html
сша
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, калининград, михаил матвеев, государственный департамент сша, хакеры
В мире, США, Россия, Калининград, Михаил Матвеев, Государственный департамент США, хакеры
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
США обещают десять миллионов долларов за поимку предполагаемого российского хакера