https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера

США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера - РИА Новости, 16.05.2023

США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера

Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:01

2023-05-16T19:01

2023-05-16T19:01

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калининград

михаил матвеев

государственный департамент сша

хакеры

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в США в кибервымогательствах. В заявлении говорится, что Матвееву предъявлены официальные обвинения и в отношении него введены санкции по линии министерства финансов. "Мы предпринимает эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру", - сказано в документе. Про Матвеева известно, что он родился в 1992 году, прописан в Калининграде и действует под различными псевдонимами, в том числе "BORISELCIN" и "WAZAWAKA". Госдепартамент обвинил Россию в том, что она стала "безопасной гаванью" для киберпреступников, которые могут безнаказанно проводить хакерские операции против "США, наших партнеров и союзников". Россия и США активно взаимодействовали в борьбе с кибервымогателями, но свернули сотрудничество после начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html

https://ria.ru/20230418/tsipso-1866010990.html

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в мире, сша, россия, калининград, михаил матвеев, государственный департамент сша, хакеры