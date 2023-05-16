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США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера - РИА Новости, 16.05.2023
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19:01 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера - РИА Новости, 16.05.2023
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера
Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:01
2023-05-16T19:01
в мире
сша
россия
калининград
михаил матвеев
государственный департамент сша
хакеры
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в США в кибервымогательствах. В заявлении говорится, что Матвееву предъявлены официальные обвинения и в отношении него введены санкции по линии министерства финансов. "Мы предпринимает эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру", - сказано в документе. Про Матвеева известно, что он родился в 1992 году, прописан в Калининграде и действует под различными псевдонимами, в том числе "BORISELCIN" и "WAZAWAKA". Госдепартамент обвинил Россию в том, что она стала "безопасной гаванью" для киберпреступников, которые могут безнаказанно проводить хакерские операции против "США, наших партнеров и союзников". Россия и США активно взаимодействовали в борьбе с кибервымогателями, но свернули сотрудничество после начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html
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в мире, сша, россия, калининград, михаил матвеев, государственный департамент сша, хакеры
В мире, США, Россия, Калининград, Михаил Матвеев, Государственный департамент США, хакеры
США объявили награду за поимку предполагаемого российского хакера

США обещают десять миллионов долларов за поимку предполагаемого российского хакера

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Госдепартамент объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту россиянина Михаила Матвеева, подозреваемого в США в кибервымогательствах.
В заявлении говорится, что Матвееву предъявлены официальные обвинения и в отношении него введены санкции по линии министерства финансов.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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"Мы предпринимает эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах против правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру", - сказано в документе.
Про Матвеева известно, что он родился в 1992 году, прописан в Калининграде и действует под различными псевдонимами, в том числе "BORISELCIN" и "WAZAWAKA".
Госдепартамент обвинил Россию в том, что она стала "безопасной гаванью" для киберпреступников, которые могут безнаказанно проводить хакерские операции против "США, наших партнеров и союзников".
Россия и США активно взаимодействовали в борьбе с кибервымогателями, но свернули сотрудничество после начала спецоперации на Украине.
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В миреСШАРоссияКалининградМихаил МатвеевГосударственный департамент СШАхакеры
 
 
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