Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа
Представитель при ОИС Абдулатипов: россияне без проблем посещают Саудовскую Аравию
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа у мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа у мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о паломниках из новых регионов РФ, постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
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"У граждан Российской Федерации нет каких-либо проблем с прибытием в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Королевство … создает все необходимые условия для прибывающих паломников и всегда это делает на высоком уровне", - сказал Абдулатипов.
Он добавил, что вопрос организации паломничества граждан РФ осуществляется в координации с российской хадж-миссией. "Ведется грамотная работа для обеспечения паломничества", - отметил дипломат.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.