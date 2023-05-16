https://ria.ru/20230516/khadzh-1872067348.html

Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа

Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа - РИА Новости, 16.05.2023

Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа

Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:05

2023-05-16T10:05

2023-05-16T10:05

религия

мекка

медина

саудовская аравия

рамазан абдулатипов

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о паломниках из новых регионов РФ, постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он добавил, что вопрос организации паломничества граждан РФ осуществляется в координации с российской хадж-миссией. "Ведется грамотная работа для обеспечения паломничества", - отметил дипломат. В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости, что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в 2023 году составит 25 тысяч мест. Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.

https://ria.ru/20230420/khadzh-1866708407.html

мекка

медина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мекка, медина, саудовская аравия, рамазан абдулатипов