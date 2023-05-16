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Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
10:05 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/khadzh-1872067348.html
Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа
Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа - РИА Новости, 16.05.2023
Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа
Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:05
2023-05-16T10:05
религия
мекка
медина
саудовская аравия
рамазан абдулатипов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о паломниках из новых регионов РФ, постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он добавил, что вопрос организации паломничества граждан РФ осуществляется в координации с российской хадж-миссией. "Ведется грамотная работа для обеспечения паломничества", - отметил дипломат. В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости, что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в 2023 году составит 25 тысяч мест. Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
https://ria.ru/20230420/khadzh-1866708407.html
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мекка, медина, саудовская аравия, рамазан абдулатипов
Религия, Мекка, Медина, Саудовская Аравия, Рамазан Абдулатипов
Дипломат: жители новых регионов не испытывают проблем при совершении хаджа

Представитель при ОИС Абдулатипов: россияне без проблем посещают Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа у мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа у мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа у мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия без каких-либо проблем готова принять прибывающих в страну для совершения хаджа российских паломников, заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о паломниках из новых регионов РФ, постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
«
"У граждан Российской Федерации нет каких-либо проблем с прибытием в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Королевство … создает все необходимые условия для прибывающих паломников и всегда это делает на высоком уровне", - сказал Абдулатипов.
Он добавил, что вопрос организации паломничества граждан РФ осуществляется в координации с российской хадж-миссией. "Ведется грамотная работа для обеспечения паломничества", - отметил дипломат.
В январе муфтий Татарстана Камиль Самигуллин сообщил РИА Новости, что квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в 2023 году составит 25 тысяч мест.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
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РелигияМеккаМединаСаудовская АравияРамазан Абдулатипов
 
 
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