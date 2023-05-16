https://ria.ru/20230516/karty-1872042823.html

Овчинский: в Москве начали выпуск карт для систем искусственного интеллекта

Овчинский: в Москве начали выпуск карт для систем искусственного интеллекта - РИА Новости, 16.05.2023

Овчинский: в Москве начали выпуск карт для систем искусственного интеллекта

Столичный разработчик и производитель электронных устройств начнет выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщил... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:16

2023-05-16T07:16

2023-05-16T07:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств начнет выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Карта искусственного интеллекта может устанавливаться не только на материнскую плату компьютера, но и в серверные устройства.Разработка может быть использована в системах ИИ, предназначенных для отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятии, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров и других целей."Мы более 15 лет разрабатываем и производим промышленную электронику и тесно сотрудничаем с заказчиками. Запрос на российские карты искусственного интеллекта – наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов. Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования искусственного интеллекта, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал", – отметил генеральный директор компании Роман Дементьев.

https://ria.ru/20230515/lektsii-1871760961.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владислав овчинский