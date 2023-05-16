Овчинский: в Москве начали выпуск карт для систем искусственного интеллекта
© Пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств начнет выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Компания "АТБ Электроника" разработала встраиваемые в материнскую плату карты, позволяющие решать задачи искусственного интеллекта — запускать необходимые алгоритмы для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации. Предприятие уже выпустило опытные образцы и проводит тестирование. Начало серийного производства намечено на первый квартал 2024 года", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Карта искусственного интеллекта может устанавливаться не только на материнскую плату компьютера, но и в серверные устройства.
Разработка может быть использована в системах ИИ, предназначенных для отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятии, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров и других целей.
"Мы более 15 лет разрабатываем и производим промышленную электронику и тесно сотрудничаем с заказчиками. Запрос на российские карты искусственного интеллекта – наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов. Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования искусственного интеллекта, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал", – отметил генеральный директор компании Роман Дементьев.
Разработка может быть использована в системах ИИ, предназначенных для отслеживания и анализа данных видеонаблюдения на предприятии, распознавания лиц в режиме реального времени, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров и других целей.
"Мы более 15 лет разрабатываем и производим промышленную электронику и тесно сотрудничаем с заказчиками. Запрос на российские карты искусственного интеллекта – наболевший для наших партнеров, поэтому год назад мы взялись за разработку и уже дошли до стадии опытных образцов. Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования искусственного интеллекта, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал", – отметил генеральный директор компании Роман Дементьев.