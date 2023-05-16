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На Украине предложили отключать веб-камеры во время работы ПВО - РИА Новости, 16.05.2023
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22:11 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/kamery-1872269313.html
На Украине предложили отключать веб-камеры во время работы ПВО
На Украине предложили отключать веб-камеры во время работы ПВО - РИА Новости, 16.05.2023
На Украине предложили отключать веб-камеры во время работы ПВО
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат считает, что трансляцию с веб-камер необходимо отключать во время работы украинских сил... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:11
2023-05-16T22:11
технологии
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат считает, что трансляцию с веб-камер необходимо отключать во время работы украинских сил противовоздушной обороны. "Работа камер нужна для разных институций, но корректировка во время работы ПВО возможна. Камеры отслеживают в режиме онлайн, передают изображение в YouTube-каналы… Думаю, будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями. Когда есть работа ПВО, когда есть угроза утечки информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизированно как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", – сказал Игнат в эфире украинского радио "Новое время". Ранее власти Украины неоднократно призывал не снимать и не выкладывать в сеть работу системы ПВО и украинских военных. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230516/kinzhaly-1872267613.html
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технологии, украина, вооруженные силы рф
Технологии, Украина, Вооруженные силы РФ
На Украине предложили отключать веб-камеры во время работы ПВО

Представитель ВВС Украины Игнат предложил отключать веб-камеры во время работы ПВО

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкВеб-камера
Веб-камера - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Веб-камера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат считает, что трансляцию с веб-камер необходимо отключать во время работы украинских сил противовоздушной обороны.
"Работа камер нужна для разных институций, но корректировка во время работы ПВО возможна. Камеры отслеживают в режиме онлайн, передают изображение в YouTube-каналы… Думаю, будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями. Когда есть работа ПВО, когда есть угроза утечки информации, думаю, что органы военных администраций подкорректируют, чтобы синхронизированно как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", – сказал Игнат в эфире украинского радио "Новое время".
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Ранее власти Украины неоднократно призывал не снимать и не выкладывать в сеть работу системы ПВО и украинских военных.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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