https://ria.ru/20230516/kaluga-1872218055.html
В Калуге отменили салют и карнавал на День города
В Калуге отменили салют и карнавал на День города - РИА Новости, 16.05.2023
В Калуге отменили салют и карнавал на День города
День города Калуги в конце августа в целях безопасности отметят "тихо" - без салюта, карнавального шествия и большого концерта, заявил глава города Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:40
2023-05-16T17:40
2023-05-16T17:40
общество
калуга
дмитрий денисов
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. День города Калуги в конце августа в целях безопасности отметят "тихо" - без салюта, карнавального шествия и большого концерта, заявил глава города Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале. Денисов написал, что ему задают вопросы по поводу празднованию Дня рождения Калуги. "Многие отмечают, что в это неспокойное время с проведением крупных мероприятий стоит повременить. Полностью поддерживаю это мнение… Принял решение в целях безопасности калужан в этом году не проводить широкое празднование Дня города. От салюта, карнавального шествия и большого концерта на Старом Торге мы пока воздержимся", - заявил Денисов. Он подчеркнул, что сам праздник состоится, но будет "тихим, уютным, атмосферным, семейным". Его организуют местные коллективы в рамках небольших тематических мероприятий в центре и микрорайонах города. По его словам, все освободившиеся средства будут направлены на дополнительную поддержку участников спецоперации. "Ребята с оружием в руках защищают наши дома, наши семьи, наше голубое небо над головой. Такая, пусть и небольшая, поддержка от земляков придаст им сил и поднимет боевой дух", - отметил Денисов. День города Калуги отмечается в последний день августа, в этом году праздник состоится 26 августа.
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общество, калуга, дмитрий денисов, россия, калужская область
Общество, Калуга, Дмитрий Денисов, Россия, Калужская область
В Калуге отменили салют и карнавал на День города
Глава Калуги Денисов: День города в целях безопасности отметят без салюта и карнавала
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости.
День города Калуги в конце августа в целях безопасности отметят "тихо" - без салюта, карнавального шествия и большого концерта, заявил глава города Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале
.
Денисов написал, что ему задают вопросы по поводу празднованию Дня рождения Калуги.
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"Многие отмечают, что в это неспокойное время с проведением крупных мероприятий стоит повременить. Полностью поддерживаю это мнение… Принял решение в целях безопасности калужан в этом году не проводить широкое празднование Дня города. От салюта, карнавального шествия и большого концерта на Старом Торге мы пока воздержимся", - заявил Денисов.
Он подчеркнул, что сам праздник состоится, но будет "тихим, уютным, атмосферным, семейным". Его организуют местные коллективы в рамках небольших тематических мероприятий в центре и микрорайонах города.
«
"Они не повлекут большого скопления людей и серьёзных затрат. Уверен, что калужане отнесутся к этому решению с пониманием и откликом. Враг не дремлет и, конечно, нам очень важно обеспечить максимальную безопасность жителей города", - написал глава города.
По его словам, все освободившиеся средства будут направлены на дополнительную поддержку участников спецоперации. "Ребята с оружием в руках защищают наши дома, наши семьи, наше голубое небо над головой. Такая, пусть и небольшая, поддержка от земляков придаст им сил и поднимет боевой дух", - отметил Денисов.
День города Калуги отмечается в последний день августа, в этом году праздник состоится 26 августа.
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