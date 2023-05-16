https://ria.ru/20230516/kaluga-1872218055.html

В Калуге отменили салют и карнавал на День города

В Калуге отменили салют и карнавал на День города - РИА Новости, 16.05.2023

В Калуге отменили салют и карнавал на День города

День города Калуги в конце августа в целях безопасности отметят "тихо" - без салюта, карнавального шествия и большого концерта, заявил глава города Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:40

2023-05-16T17:40

2023-05-16T17:40

общество

калуга

дмитрий денисов

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. День города Калуги в конце августа в целях безопасности отметят "тихо" - без салюта, карнавального шествия и большого концерта, заявил глава города Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале. Денисов написал, что ему задают вопросы по поводу празднованию Дня рождения Калуги. "Многие отмечают, что в это неспокойное время с проведением крупных мероприятий стоит повременить. Полностью поддерживаю это мнение… Принял решение в целях безопасности калужан в этом году не проводить широкое празднование Дня города. От салюта, карнавального шествия и большого концерта на Старом Торге мы пока воздержимся", - заявил Денисов. Он подчеркнул, что сам праздник состоится, но будет "тихим, уютным, атмосферным, семейным". Его организуют местные коллективы в рамках небольших тематических мероприятий в центре и микрорайонах города. По его словам, все освободившиеся средства будут направлены на дополнительную поддержку участников спецоперации. "Ребята с оружием в руках защищают наши дома, наши семьи, наше голубое небо над головой. Такая, пусть и небольшая, поддержка от земляков придаст им сил и поднимет боевой дух", - отметил Денисов. День города Калуги отмечается в последний день августа, в этом году праздник состоится 26 августа.

https://ria.ru/20230515/zvonok-1871784481.html

https://ria.ru/20230511/vypusknoy-1871123779.html

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калужская область

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Владимир Лаврентьев

общество, калуга, дмитрий денисов, россия, калужская область