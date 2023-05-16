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"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:32
2023-05-16T09:32
2023-05-16T10:30
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.Кроме того, Т-72 — эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид, добавил глава Чечни."На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" — заключил он.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Кадыров на модернизированном Т-72
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
2023-05-16T09:32
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Украина, Киев, Рамзан Кадыров, В мире
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72