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"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
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09:32 16.05.2023 (обновлено: 10:30 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:32
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россия
украина
киев
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.Кроме того, Т-72 — эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид, добавил глава Чечни."На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" — заключил он.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html
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Кадыров на модернизированном Т-72
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
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россия, украина, киев, рамзан кадыров, в мире
Россия, Украина, Киев, Рамзан Кадыров, В мире
"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ

Кадыров назвал танк Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.
«

"Абрамсы? Хех! Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством Майбаха. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации", — написал он.

Кроме того, Т-72 — эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид, добавил глава Чечни.
"На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" — заключил он.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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