https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html

"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ

"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023

"Абрамсы? Хех!" Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:32

2023-05-16T09:32

2023-05-16T10:30

россия

украина

киев

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.Кроме того, Т-72 — эффектный, узнаваемый и имеет грозный внешний вид, добавил глава Чечни."На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая Абрамсы как орешки! Ждите!" — заключил он.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html

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Кадыров на модернизированном Т-72 Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным Т-72. 2023-05-16T09:32 true PT0M18S

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россия, украина, киев, рамзан кадыров, в мире