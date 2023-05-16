https://ria.ru/20230516/iran-1872083523.html

МИД Ирана осудил двойные стандарты США

МИД Ирана осудил двойные стандарты США - РИА Новости, 16.05.2023

МИД Ирана осудил двойные стандарты США

США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения, заявил официальный... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:08

2023-05-16T11:08

2023-05-16T11:08

в мире

иран

сша

персидский залив

джон кирби

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. США безосновательно конфискуют партии иранской нефти, и при этом они обвиняют Иран, когда тот задерживает суда за совершенные ими нарушения, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, комментируя высказывание представителя Белого дома Джона Кирби об усилении присутствия США в Персидском заливе. Слова Канаани приводит агентство Jamaran.Ранее Джон Кирби сообщил, что США предпримут шаги для активизации своего присутствия в Персидском заливе из-за возросшей активности Ирана в регионе. По его словам, это необходимо в связи с "повторяющимися угрозами со стороны Ирана" международным торговым судам. По данным Белого дома, за последние два года было зафиксировано 15 таких случаев. "Вопреки заявлениям американского чиновника, именно американское правительство, прибегая к мерам, нарушающим морское право, захватывая и конфискуя ряд партий иранской нефти в международных водах, ставит под угрозу безопасность судоходства, официальную и международную торговлю и (при этом) с полным бесстыдством обвиняет Иран", – сказал Канаани. По словам Канаани, Иран – страна, действующая наиболее эффективно в сфере обеспечения безопасности судоходства в региональных и международных водах. Он пояснил, что недавнее задержание двух судов произошло по причине совершения последними нарушений и осуществлялось на основании судебных постановлений с целью обеспечить соблюдение международных законов судоходства. По словам официального представителя МИД Ирана, США десятилетиями проводили интервенционалисткую и деструктивную политику, которая создавала нестабильность в регионе Персидского залива, и "новые обвинения в адрес Ирана также являются предлогом с целью оправдать продолжение или увеличение… присутствия в регионе". Канаани отметил, что у Ирана есть протяженная морская граница, поэтому он больше других стран заинтересован в обеспечении безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе, а "присутствие и дестабилизирующие действия американских сил удваивают ответственность Ирана за обеспечение безопасности региона и Ормузского пролива и борьбу с нарушителями". Он подчеркнул, что "Иран рассматривает продолжение присутствия иностранных вооруженных сил в водах Персидского залива как угрозу безопасности судоходства в этой стратегической акватории и считает, что страны региона способны защитить мир и безопасность судоходства в нем без присутствия иностранцев". В конце апреля и начале мая американские военные сообщили о задержании Ираном двух нефтяных танкеров: один шел под флагом Панамы в Ормузском проливе, другой - под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1872002564.html

https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html

https://ria.ru/20230429/voyska-1868738341.html

иран

сша

персидский залив

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в мире, иран, сша, персидский залив, джон кирби