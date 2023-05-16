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Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году - РИА Новости, 16.05.2023
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05:11 16.05.2023 (обновлено: 05:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/investor-1872038728.html
Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году
Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году - РИА Новости, 16.05.2023
Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году
США вне зависимости от исхода предстоящих в 2024 году президентских выборов ждут серьезные экономические проблемы, заявил в интервью РИА Новости прославленный... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:11
2023-05-16T05:49
в мире
сша
джо байден
джим роджерс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вне зависимости от исхода предстоящих в 2024 году президентских выборов ждут серьезные экономические проблемы, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс. По его мнению, действующий глава государства Джо Байден сделает все возможное для того, чтобы остаться у власти на следующий срок. Однако, как полагает Роджерс, ситуация в экономике страны к моменту выборов достигнет такого накала, что шансы Байдена на переизбрание могут серьезно снизиться. "Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю того точно. Но я знаю, что (Байден) потратит много денег в попытке добиться переизбрания - они всегда так делают. Республиканцы также потратят много денег, пытаясь добиться избрания своего кандидата", - сказал известный экономист. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле 2023-го также официально заявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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в мире, сша, джо байден, джим роджерс, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Джим Роджерс, Дональд Трамп
Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году

Инвестор Роджерс: США ждут проблемы в экономике при любом исходе выборов в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Rogers Holding Company Джим Роджерс
Председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вне зависимости от исхода предстоящих в 2024 году президентских выборов ждут серьезные экономические проблемы, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс.
«
"К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы", - сказал Роджерс, комментируя возможный исход следующих выборов в США, а также то, как победа того или иного кандидата отразится на экономическом положении страны.
По его мнению, действующий глава государства Джо Байден сделает все возможное для того, чтобы остаться у власти на следующий срок. Однако, как полагает Роджерс, ситуация в экономике страны к моменту выборов достигнет такого накала, что шансы Байдена на переизбрание могут серьезно снизиться.
"Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю того точно. Но я знаю, что (Байден) потратит много денег в попытке добиться переизбрания - они всегда так делают. Республиканцы также потратят много денег, пытаясь добиться избрания своего кандидата", - сказал известный экономист.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле 2023-го также официально заявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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В миреСШАДжо БайденДжим РоджерсДональд Трамп
 
 
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