Инвестор предупредил о проблемах в США при любом исходе выборов в 2024 году
Инвестор Роджерс: США ждут проблемы в экономике при любом исходе выборов в 2024 году
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Rogers Holding Company Джим Роджерс
Председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вне зависимости от исхода предстоящих в 2024 году президентских выборов ждут серьезные экономические проблемы, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс.
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"К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы", - сказал Роджерс, комментируя возможный исход следующих выборов в США, а также то, как победа того или иного кандидата отразится на экономическом положении страны.
По его мнению, действующий глава государства Джо Байден сделает все возможное для того, чтобы остаться у власти на следующий срок. Однако, как полагает Роджерс, ситуация в экономике страны к моменту выборов достигнет такого накала, что шансы Байдена на переизбрание могут серьезно снизиться.
"Я подозреваю, что к ноябрю 2024 года ситуация в экономике станет плохой, и тогда он, вероятно, не будет переизбран. Я не знаю того точно. Но я знаю, что (Байден) потратит много денег в попытке добиться переизбрания - они всегда так делают. Республиканцы также потратят много денег, пытаясь добиться избрания своего кандидата", - сказал известный экономист.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Нынешний глава государства Джо Байден в апреле 2023-го также официально заявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.