Рейтинг@Mail.ru
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:36 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/inoagent-1872248715.html
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента
Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:36
2023-05-16T19:36
шоубиз
россия
москва
noize mc (иван алексеев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77641/09/776410930_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_5d8cef3b971c5fa0daf153e989330a68.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230418/lozh-1866062105.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77641/09/776410930_525:0:3192:2000_1920x0_80_0_0_e4e5357bfcc760441e795a948a577512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, noize mc (иван алексеев)
Шоубиз, Россия, Москва, Noize MC (Иван Алексеев)
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента

Кузьминский суд составил протокол на музыканта Noize MC за неуказание статуса иноагента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC* (Иван Алексеев)
Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев) - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными
18 апреля, 13:39
 
ШоубизРоссияМоскваNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала