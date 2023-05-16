https://ria.ru/20230516/inoagent-1872248715.html
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 16.05.2023
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента
Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:36
2023-05-16T19:36
2023-05-16T19:36
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noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, москва, noize mc (иван алексеев)
Шоубиз, Россия, Москва, Noize MC (Иван Алексеев)
На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента
Кузьминский суд составил протокол на музыканта Noize MC за неуказание статуса иноагента
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными