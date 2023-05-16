https://ria.ru/20230516/inoagent-1872248715.html

На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента

На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 16.05.2023

На музыканта Noize MC* составили протокол за неуказание статуса иноагента

Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:36

2023-05-16T19:36

2023-05-16T19:36

шоубиз

россия

москва

noize mc (иван алексеев)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на музыканта Ивана Алексеева* (Noize MC*) за неуказание при производстве и размещении в сети материалов статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Административный материал зарегистрирован 16 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил музыканта в реестр иностранных агентов в середине ноября прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230418/lozh-1866062105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, noize mc (иван алексеев)