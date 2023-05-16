https://ria.ru/20230516/ingushetiya-1872221700.html

Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий

Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий - РИА Новости, 16.05.2023

Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий

Власти Ингушетии рассчитывают на увеличение в 2023 году федеральной поддержки промышленных предприятий республики, в том числе за счет средств фонда развития... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:49

2023-05-16T17:49

2023-05-16T17:49

республика ингушетия

северо-кавказский федеральный округ

махмуд-али калиматов

фонд развития промышленности

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии рассчитывают на увеличение в 2023 году федеральной поддержки промышленных предприятий республики, в том числе за счет средств фонда развития промышленности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 миллионов рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 миллионов рублей", - написал Калиматов. Он добавил, что фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств. "Развитие промышленности также важно и для нашей социальной сферы. Мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень жизни наших граждан и развиваем новые отрасли экономики. Поэтому расширение поддержки федеральным фондом развития промышленности проектов в нашей республике - это очень значимое событие", - подчеркнул глава региона. По его словам, по итогам 2022 года рост промышленного производства в Ингушетии составил 10,8%, и регион занял по этому показателю первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

https://ria.ru/20230512/kladbische-1871269657.html

северо-кавказский федеральный округ

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северо-кавказский федеральный округ, махмуд-али калиматов, фонд развития промышленности