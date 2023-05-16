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Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий - РИА Новости, 16.05.2023
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Республика Ингушетия
 
17:49 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ingushetiya-1872221700.html
Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий
Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий - РИА Новости, 16.05.2023
Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий
Власти Ингушетии рассчитывают на увеличение в 2023 году федеральной поддержки промышленных предприятий республики, в том числе за счет средств фонда развития... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:49
2023-05-16T17:49
республика ингушетия
северо-кавказский федеральный округ
махмуд-али калиматов
фонд развития промышленности
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии рассчитывают на увеличение в 2023 году федеральной поддержки промышленных предприятий республики, в том числе за счет средств фонда развития промышленности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 миллионов рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 миллионов рублей", - написал Калиматов. Он добавил, что фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств. "Развитие промышленности также важно и для нашей социальной сферы. Мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень жизни наших граждан и развиваем новые отрасли экономики. Поэтому расширение поддержки федеральным фондом развития промышленности проектов в нашей республике - это очень значимое событие", - подчеркнул глава региона. По его словам, по итогам 2022 года рост промышленного производства в Ингушетии составил 10,8%, и регион занял по этому показателю первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.
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северо-кавказский федеральный округ, махмуд-али калиматов, фонд развития промышленности
Республика Ингушетия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Махмуд-Али Калиматов, Фонд развития промышленности
Ингушетия рассчитывает на увеличение поддержки промышленных предприятий

Ингушетия рассчитывает на увеличение федеральной поддержки промышленных предприятий

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГород Магас, Ингушетия
Город Магас, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Город Магас, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии рассчитывают на увеличение в 2023 году федеральной поддержки промышленных предприятий республики, в том числе за счет средств фонда развития промышленности, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
"Мы стремимся к тому, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными и успешными на рынке. В этом нам помогает Фонд развития промышленности, который уже получил капитализацию в размере 80 миллионов рублей и сотрудничает с Федеральным фондом развития промышленности. В этом году у республики имеются объективные причины рассчитывать на увеличение федеральной поддержки нашим промышленным предприятиям до 132 миллионов рублей", - написал Калиматов.
Он добавил, что фонд развития промышленности Ингушетии планирует заключить с федеральным фондом новое соглашение, в рамках которого будет изменено соотношение финансирования: 90% федеральных и 10% региональных средств.
"Развитие промышленности также важно и для нашей социальной сферы. Мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень жизни наших граждан и развиваем новые отрасли экономики. Поэтому расширение поддержки федеральным фондом развития промышленности проектов в нашей республике - это очень значимое событие", - подчеркнул глава региона.
По его словам, по итогам 2022 года рост промышленного производства в Ингушетии составил 10,8%, и регион занял по этому показателю первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Республика ИнгушетияСеверо-Кавказский Федеральный округМахмуд-Али КалиматовФонд развития промышленности
 
 
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