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Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства - РИА Новости, 16.05.2023
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Республика Ингушетия
 
13:02 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ingushetiya-1872123241.html
Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства
Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства - РИА Новости, 16.05.2023
Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства
Власти Ингушетии за четыре года сумели в 3,5 раза снизить свои долговые обязательства, они сократились с 11,8 до 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:02
2023-05-16T13:02
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии за четыре года сумели в 3,5 раза снизить свои долговые обязательства, они сократились с 11,8 до 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин. "В полном объеме осуществлены выплаты по мерам бюджетного принуждения, по которым с 2019 года мы перечисли в федеральный бюджет 3,9 миллиарда рублей. Всего общий объем долговых обязательств Ингушетии снизился с 11,8 до 4,1 миллиарда рублей. А с учетом оплаченных в текущем году 747 миллионов рублей – до 3,3 миллиарда рублей", - сказал Сластенин во вторник, выступая в народном собрании с отчетом о работе правительства. По его словам, основная сумма оставшейся задолженности – 1,9 миллиарда рублей – приходится на государственный долг по привлеченным в 2015-2017 годах бюджетным кредитам. "Данная задолженность реструктуризирована до 2029 года", - пояснил премьер-министр. Он также отметил, что регион ведет планомерную работу по наращиванию собственных доходов. "Ранее прирост собственных доходов у нас не превышал 200-300 миллионов рублей в год. А 2022 год мы завершили с рекордным показателем собственных налоговых и неналоговых доходов в 9 миллиардов рублей, что больше показателя 2021 года на 3 миллиарда рублей", - добавил Сластенин.
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экономика, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Республика Ингушетия
Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства

Сластенин: Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРуины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия
Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии за четыре года сумели в 3,5 раза снизить свои долговые обязательства, они сократились с 11,8 до 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин.
"В полном объеме осуществлены выплаты по мерам бюджетного принуждения, по которым с 2019 года мы перечисли в федеральный бюджет 3,9 миллиарда рублей. Всего общий объем долговых обязательств Ингушетии снизился с 11,8 до 4,1 миллиарда рублей. А с учетом оплаченных в текущем году 747 миллионов рублей – до 3,3 миллиарда рублей", - сказал Сластенин во вторник, выступая в народном собрании с отчетом о работе правительства.
По его словам, основная сумма оставшейся задолженности – 1,9 миллиарда рублей – приходится на государственный долг по привлеченным в 2015-2017 годах бюджетным кредитам. "Данная задолженность реструктуризирована до 2029 года", - пояснил премьер-министр.
Он также отметил, что регион ведет планомерную работу по наращиванию собственных доходов.
"Ранее прирост собственных доходов у нас не превышал 200-300 миллионов рублей в год. А 2022 год мы завершили с рекордным показателем собственных налоговых и неналоговых доходов в 9 миллиардов рублей, что больше показателя 2021 года на 3 миллиарда рублей", - добавил Сластенин.
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