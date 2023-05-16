https://ria.ru/20230516/ingushetiya-1872123241.html

Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства

Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства - РИА Новости, 16.05.2023

Ингушетия за четыре года в 3,5 раза сократила свои долговые обязательства

Власти Ингушетии за четыре года сумели в 3,5 раза снизить свои долговые обязательства, они сократились с 11,8 до 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:02

2023-05-16T13:02

2023-05-16T13:02

республика ингушетия

экономика

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии за четыре года сумели в 3,5 раза снизить свои долговые обязательства, они сократились с 11,8 до 3,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин. "В полном объеме осуществлены выплаты по мерам бюджетного принуждения, по которым с 2019 года мы перечисли в федеральный бюджет 3,9 миллиарда рублей. Всего общий объем долговых обязательств Ингушетии снизился с 11,8 до 4,1 миллиарда рублей. А с учетом оплаченных в текущем году 747 миллионов рублей – до 3,3 миллиарда рублей", - сказал Сластенин во вторник, выступая в народном собрании с отчетом о работе правительства. По его словам, основная сумма оставшейся задолженности – 1,9 миллиарда рублей – приходится на государственный долг по привлеченным в 2015-2017 годах бюджетным кредитам. "Данная задолженность реструктуризирована до 2029 года", - пояснил премьер-министр. Он также отметил, что регион ведет планомерную работу по наращиванию собственных доходов. "Ранее прирост собственных доходов у нас не превышал 200-300 миллионов рублей в год. А 2022 год мы завершили с рекордным показателем собственных налоговых и неналоговых доходов в 9 миллиардов рублей, что больше показателя 2021 года на 3 миллиарда рублей", - добавил Сластенин.

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871498683.html

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экономика, республика ингушетия