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Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023
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06:06 16.05.2023 (обновлено: 08:57 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/indiya-1872040453.html
Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию
Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023
Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию
Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:06
2023-05-16T08:57
экономика
индия
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.Согласно статистике ведомства, экспорт России в Индию в январе-марте вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 15,5 миллиарда долларов, став наибольшим квартальным показателем в истории.Главным поставщиком товаров в эту страну оставался Китай, при этом его продажи в Индию за первый квартал сократились на 15,4 процента — до 22,6 миллиарда долларов. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты с 12,7 миллиарда против 12,1 миллиарда долларов годом ранее.Четвертыми стали США, чей импорт индийской стороной уменьшился на 8,8 процента в годовом выражении. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, у которой это государство закупило товаров на 10,9 процента меньше, чем годом ранее, — 10,4 миллиарда долларов.В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 33 процента — до 946,6 миллиона долларов, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до 16,45 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230505/rupii-1869878104.html
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экономика, индия, россия, китай
Экономика, Индия, Россия, Китай
Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский и индийский флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Согласно статистике ведомства, экспорт России в Индию в январе-марте вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 15,5 миллиарда долларов, став наибольшим квартальным показателем в истории.
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Главным поставщиком товаров в эту страну оставался Китай, при этом его продажи в Индию за первый квартал сократились на 15,4 процента — до 22,6 миллиарда долларов. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты с 12,7 миллиарда против 12,1 миллиарда долларов годом ранее.
Четвертыми стали США, чей импорт индийской стороной уменьшился на 8,8 процента в годовом выражении. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, у которой это государство закупило товаров на 10,9 процента меньше, чем годом ранее, — 10,4 миллиарда долларов.
В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 33 процента — до 946,6 миллиона долларов, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до 16,45 миллиарда долларов.
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