https://ria.ru/20230516/indiya-1872040453.html

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:06

2023-05-16T06:06

2023-05-16T08:57

экономика

индия

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия в первом квартале 2023 года экспортировала в Индию товаров на рекордную сумму, впервые оказавшись ее вторым крупнейшим поставщиком, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.Согласно статистике ведомства, экспорт России в Индию в январе-марте вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 15,5 миллиарда долларов, став наибольшим квартальным показателем в истории.Главным поставщиком товаров в эту страну оставался Китай, при этом его продажи в Индию за первый квартал сократились на 15,4 процента — до 22,6 миллиарда долларов. На третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты с 12,7 миллиарда против 12,1 миллиарда долларов годом ранее.Четвертыми стали США, чей импорт индийской стороной уменьшился на 8,8 процента в годовом выражении. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, у которой это государство закупило товаров на 10,9 процента меньше, чем годом ранее, — 10,4 миллиарда долларов.В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 33 процента — до 946,6 миллиона долларов, а товарооборот двух стран увеличился в 4,1 раза — до 16,45 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230505/rupii-1869878104.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

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китай

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экономика, индия, россия, китай