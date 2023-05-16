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В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
15:12 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/imam-1872168032.html
В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном
В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном - РИА Новости, 16.05.2023
В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном
Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:12
2023-05-16T15:12
религия
узбекистан
ферганская область
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 мая – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на школьном выпускном вечере, сообщает пресс-служба УМУ. Ранее в соцсетях было распространено видео выступления Эгамбердыева с критикой исполнения вальса на выпускном вечере в школе. Имам посчитал, что девушки после таких танцев вряд ли смогут выйти замуж из-за отсутствия "нормального" воспитания. По данным пресс-службы, 16 мая комиссия внутреннего контроля УМУ обсудила выступление имама. "На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу", - говорится в сообщении на сайте управления. "Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освободило его от должности главного имама Ташлокского района", - отметили в пресс-службе. В управлении напомнили, что комиссия внутреннего контроля УМУ имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.
https://ria.ru/20230515/religiya-1871991685.html
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узбекистан, ферганская область, в мире
Религия, Узбекистан, Ферганская область, В мире
В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном

В Узбекистане уволили имам-хатиба мечети, порицавшего исполнение вальса на выпускном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыпускники танцуют вальс
Выпускники танцуют вальс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выпускники танцуют вальс. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 16 мая – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на школьном выпускном вечере, сообщает пресс-служба УМУ.
Ранее в соцсетях было распространено видео выступления Эгамбердыева с критикой исполнения вальса на выпускном вечере в школе. Имам посчитал, что девушки после таких танцев вряд ли смогут выйти замуж из-за отсутствия "нормального" воспитания.
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По данным пресс-службы, 16 мая комиссия внутреннего контроля УМУ обсудила выступление имама. "На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу", - говорится в сообщении на сайте управления.
"Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освободило его от должности главного имама Ташлокского района", - отметили в пресс-службе.
В управлении напомнили, что комиссия внутреннего контроля УМУ имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.
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