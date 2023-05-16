https://ria.ru/20230516/imam-1872168032.html

В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном

В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном - РИА Новости, 16.05.2023

В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном

Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:12

2023-05-16T15:12

2023-05-16T15:12

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ТАШКЕНТ, 16 мая – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на школьном выпускном вечере, сообщает пресс-служба УМУ. Ранее в соцсетях было распространено видео выступления Эгамбердыева с критикой исполнения вальса на выпускном вечере в школе. Имам посчитал, что девушки после таких танцев вряд ли смогут выйти замуж из-за отсутствия "нормального" воспитания. По данным пресс-службы, 16 мая комиссия внутреннего контроля УМУ обсудила выступление имама. "На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу", - говорится в сообщении на сайте управления. "Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освободило его от должности главного имама Ташлокского района", - отметили в пресс-службе. В управлении напомнили, что комиссия внутреннего контроля УМУ имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.

https://ria.ru/20230515/religiya-1871991685.html

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