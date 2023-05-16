В Узбекистане уволили настоятеля мечети, порицавшего вальс на выпускном

ТАШКЕНТ, 16 мая – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на школьном выпускном вечере, сообщает пресс-служба УМУ. Ранее в соцсетях было распространено видео выступления Эгамбердыева с критикой исполнения вальса на выпускном вечере в школе. Имам посчитал, что девушки после таких танцев вряд ли смогут выйти замуж из-за отсутствия "нормального" воспитания. По данным пресс-службы, 16 мая комиссия внутреннего контроля УМУ обсудила выступление имама. "На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу", - говорится в сообщении на сайте управления. "Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освободило его от должности главного имама Ташлокского района", - отметили в пресс-службе. В управлении напомнили, что комиссия внутреннего контроля УМУ имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.
ТАШКЕНТ, 16 мая – РИА Новости. Управление мусульман Узбекистана (УМУ) уволило имам-хатиба (настоятеля) мечети в Ферганской области Шукрулло Эгамбердиева, порицавшего исполнение вальса на школьном выпускном вечере, сообщает пресс-служба УМУ.
Ранее в соцсетях было распространено видео выступления Эгамбердыева с критикой исполнения вальса на выпускном вечере в школе. Имам посчитал, что девушки после таких танцев вряд ли смогут выйти замуж из-за отсутствия "нормального" воспитания.
По данным пресс-службы, 16 мая комиссия внутреннего контроля УМУ обсудила выступление имама. "На встрече было подчеркнуто, что выступление и мнение имама-хатиба, вызвавшие возмущение в соцсетях, не соответствуют его статусу", - говорится в сообщении на сайте управления.
"Комиссия приняла решение о привлечении Шукрулло Эгамбердиева к дисциплинарной ответственности и освободило его от должности главного имама Ташлокского района", - отметили в пресс-службе.
В управлении напомнили, что комиссия внутреннего контроля УМУ имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибки, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно.
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