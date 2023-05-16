https://ria.ru/20230516/iglesias-1871790265.html

Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни

Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни - РИА Новости, 16.05.2023

Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни

Испанский певец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema в последний момент. Причиной стала пневмония, сообщает The Mirror... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T04:48

2023-05-16T04:48

2023-05-16T04:48

шоубиз

энрике иглесиас

мексика

мехико (город)

знаменитости

музыка

здоровье

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Испанский певец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema в последний момент. Причиной стала пневмония, сообщает The Mirror со ссылкой на страницу звезды в соцсети. Певец не рассказал о том, в какой степени у него протекает болезнь. Энрике Иглесиас должен был стать хедлайнером фестиваля в Мехико, который состоялся на этих выходных. Поклонникам знаменитости пообещали вернуть билеты при желании. Им также предоставили возможность посетить шоу на следующий день. Исполнитель не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В 2007 году он пожаловался на бессонницу, вылечить которую не удавалось при помощи лекарств.

https://ria.ru/20230510/stromae-1870734254.html

мексика

мехико (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

энрике иглесиас, мексика, мехико (город), знаменитости, музыка, здоровье