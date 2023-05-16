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Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни
Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни - РИА Новости, 16.05.2023
Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни
Испанский певец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema в последний момент. Причиной стала пневмония, сообщает The Mirror... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T04:48
2023-05-16T04:48
2023-05-16T04:48
шоубиз
энрике иглесиас
мексика
мехико (город)
знаменитости
музыка
здоровье
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Испанский певец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema в последний момент. Причиной стала пневмония, сообщает The Mirror со ссылкой на страницу звезды в соцсети. Певец не рассказал о том, в какой степени у него протекает болезнь. Энрике Иглесиас должен был стать хедлайнером фестиваля в Мехико, который состоялся на этих выходных. Поклонникам знаменитости пообещали вернуть билеты при желании. Им также предоставили возможность посетить шоу на следующий день. Исполнитель не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В 2007 году он пожаловался на бессонницу, вылечить которую не удавалось при помощи лекарств.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энрике иглесиас, мексика, мехико (город), знаменитости, музыка, здоровье
Шоубиз, Энрике Иглесиас, Мексика, Мехико (город), Знаменитости, Музыка, Здоровье
Энрике Иглесиас отменил концерт в последний момент из-за болезни
Энрике Иглесиас отменил выступление на фестивале в последний момент из-за пневмонии
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости.
Испанский певец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema в последний момент. Причиной стала пневмония, сообщает
The Mirror со ссылкой на страницу звезды в соцсети.
«
"Дорогие поклонники, к моему большому сожалению, я не смогу появиться на шоу сегодня вечером в Мексике. У меня пневмония, и врачи посоветовали абсолютный покой, а также запретили мне садиться в самолет", – сообщил Иглесиас-младший.
Певец не рассказал о том, в какой степени у него протекает болезнь.
Энрике Иглесиас должен был стать хедлайнером фестиваля в Мехико, который состоялся на этих выходных.
Поклонникам знаменитости пообещали вернуть билеты при желании. Им также предоставили возможность посетить шоу на следующий день.
Исполнитель не в первый раз столкнулся с проблемами со здоровьем. В 2007 году он пожаловался на бессонницу, вылечить которую не удавалось при помощи лекарств.
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