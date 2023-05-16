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Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая - РИА Новости, 16.05.2023
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Туризм
 
16:28 16.05.2023 (обновлено: 16:44 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/gruziya-1872192986.html
Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая
Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая
Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:28
2023-05-16T16:44
россия
грузия
в мире
авиакомпания "азимут"
министерство транспорта рф (минтранс россии)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
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россия, грузия, в мире, авиакомпания "азимут", министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм
Россия, Грузия, В мире, Авиакомпания "Азимут", Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Туризм, Новости - Туризм
Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая

Минтранс объявил, что "Азимут" начнет выполнять авиарейсы из России в Грузию 19 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 "Кубань" авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 Кубань авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Кубань" авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
«
"Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва - Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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