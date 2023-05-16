https://ria.ru/20230516/gruziya-1872192986.html

Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая

Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая - РИА Новости, 16.05.2023

Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая

Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:28

2023-05-16T16:28

2023-05-16T16:44

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авиакомпания "азимут"

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России. Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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