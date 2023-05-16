Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая
Минтранс объявил, что "Азимут" начнет выполнять авиарейсы из России в Грузию 19 мая
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 "Кубань" авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Кубань" авиакомпании "Азимут". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Азимут" начнет полеты между Россией и Грузией с пятницы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
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"Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение авиационных властей Грузии на выполнение полетов по маршруту Москва - Тбилиси с частотой семь рейсов в неделю. Перевозчик планирует начать полеты 19 мая 2023 года. Они будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.