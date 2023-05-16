https://ria.ru/20230516/gruziya-1872030323.html

В Тбилиси прошла акция с требованием отказаться от авиасообщения с Россией

В Тбилиси прошла акция с требованием отказаться от авиасообщения с Россией - РИА Новости, 16.05.2023

В Тбилиси прошла акция с требованием отказаться от авиасообщения с Россией

Граждане Грузии провели в понедельник вечером около парламента в Тбилиси небольшую акцию протеста, призывая власти отказаться от авиасообщения с Россией и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T00:18

2023-05-16T00:18

2023-05-16T09:28

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ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Граждане Грузии провели в понедельник вечером около парламента в Тбилиси небольшую акцию протеста, призывая власти отказаться от авиасообщения с Россией и безвизового режима, кадры транслировала телекомпания "Формула". Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. "В то время, когда оккупированы 20% нашей территории и когда происходит уничтожение Украины, у нас нет права принимать подарки от России. Начало авиасообщения и принятие безвизового режима вредит нашей репутации", - заявил один из участников акции журналистам. Присутствующие держали в руках плакаты с призывом к руководству страны "отказаться от всего русского". Вместе с этим одним из требований митингующих было ввести ограничения на въезд россиян в Грузию. Прилегающий к парламенту проспект Руставели не был перекрыт из-за небольшого количества собравшихся, в митинге не участвовали представители оппозиционных партий. Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html

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россия, грузия, тбилиси, владимир путин, нато, в мире