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Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:09
2023-05-16T13:09
2023-05-16T13:35
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ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая."Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", - говорится в заявлении агентства в соцсети.Разрешение авиакомпании было выдано во вторник.Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230516/gruziya-1872030323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва, Georgian Airways, Туризм, Тбилиси, Грузия, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Россия
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая
Агентство гражданской авиации Грузии разрешило Georgian Airways летать в Россию с 20 мая