Рейтинг@Mail.ru
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:09 16.05.2023 (обновлено: 13:35 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/gruschiya-1872126491.html
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:09
2023-05-16T13:35
москва
georgian airways
туризм
тбилиси
грузия
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151726/50/1517265033_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_839b3c3ecbba721275b19f750798ba36.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая."Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", - говорится в заявлении агентства в соцсети.Разрешение авиакомпании было выдано во вторник.Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230516/gruziya-1872030323.html
москва
тбилиси
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151726/50/1517265033_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6670ce4209a4c40632f8b4e9e996d046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, georgian airways, тбилиси, грузия, в мире, туризм, новости - туризм, россия
Москва, Georgian Airways, Туризм, Тбилиси, Грузия, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Россия
Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая

Агентство гражданской авиации Грузии разрешило Georgian Airways летать в Россию с 20 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая.
"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", - говорится в заявлении агентства в соцсети.
Разрешение авиакомпании было выдано во вторник.
Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Самолеты в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Тбилиси прошла акция с требованием отказаться от авиасообщения с Россией
Вчера, 00:18
 
ТуризмМоскваGeorgian AirwaysТбилисиГрузияВ миреТуризмНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала