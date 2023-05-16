https://ria.ru/20230516/gruschiya-1872126491.html

Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая

Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая - РИА Новости, 16.05.2023

Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая

Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:09

2023-05-16T13:09

2023-05-16T13:35

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ТБИЛИСИ, 16 мая — РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая."Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси - Москва - Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", - говорится в заявлении агентства в соцсети.Разрешение авиакомпании было выдано во вторник.Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230516/gruziya-1872030323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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