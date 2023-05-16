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В РПЦ поблагодарили Путина за возвращение "Троицы" Рублева и раки Невского
В РПЦ поблагодарили Путина за возвращение "Троицы" Рублева и раки Невского - РИА Новости, 16.05.2023
В РПЦ поблагодарили Путина за возвращение "Троицы" Рублева и раки Невского
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за решения о возвращении Церкви Троицы Рублева и раки РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:55
2023-05-16T18:55
2023-05-16T19:12
религия
александр невский
русская православная церковь
россия
владимир путин
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за решения о возвращении Церкви Троицы Рублева и раки святого благоверного князя Александра Невского, сообщается в журналах заседания Синода."Постановили: выразить глубокую благодарность главе Российского государства Владимиру Владимировичу Путину за принятые решения о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, а также исторической раки святого благоверного великого князя Александра Невского", – говорится в опубликованных сайтом РПЦ журналах заседания Синода.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче Троицы Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.Раку (гробницу) святого благоверного князя Александра Невского передадут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил ранее музей.
https://ria.ru/20230515/ministerstvo-1871960699.html
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александр невский, русская православная церковь, россия, владимир путин, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, государственный эрмитаж
Религия, Александр Невский, Русская православная церковь, Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Государственный Эрмитаж
В РПЦ поблагодарили Путина за возвращение "Троицы" Рублева и раки Невского
Синод РПЦ поблагодарил Путина за возвращение церкви "Троицы" Рублева и раки Невского