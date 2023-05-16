https://ria.ru/20230516/grabitel-1872228565.html

В Ростовской области задержали вежливого грабителя из Азова

В Ростовской области задержали вежливого грабителя из Азова - РИА Новости, 16.05.2023

В Ростовской области задержали вежливого грабителя из Азова

Полицейские Ростова-на-Дону задержали мужчину, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:22

2023-05-16T18:22

2023-05-16T18:31

происшествия

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ростовская область

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости. Полицейские Ростова-на-Дону задержали мужчину, предположительно, вооруженного пистолетом, который ограбил магазин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В интернете 14 мая появился ролик, на котором видно, как мужчина в камуфляже, вооружённый пистолетом, зашел в магазин и, принося извинения, потребовал от продавщицы деньги из кассы. В ответ та заявила, что денег у нее нет, но "вежливый" грабитель сам открыл кассу, взял оттуда несколько купюр, после чего вышел на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Согласно видео, мужчина перед выходом из магазина произнес: "Извините меня, пожалуйста". После того, как в полицию поступило сообщение от продавца магазина, правоохранители начали поиски грабителя, которого задержали 16 мая. Во время обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли страйкбольный пистолет, которым фигурант угрожал потерпевшей. Похищенные деньги мужчина успел потратить "по своему усмотрению". "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Ему избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ", - уточнили в областном ГУ МВД РФ.

https://ria.ru/20230516/zhelto-siniy-1872222127.html

https://ria.ru/20230516/fake-1872197745.html

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происшествия, россия, ростовская область, азов