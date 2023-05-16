https://ria.ru/20230516/gosdolg-1872280317.html

Байден оценил перспективы разрешения проблемы госдолга страны

Байден оценил перспективы разрешения проблемы госдолга страны - РИА Новости, 16.05.2023

Байден оценил перспективы разрешения проблемы госдолга страны

Президент США Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны, однако считает, что на данном направлении предстоит... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:53

2023-05-16T23:53

2023-05-16T23:53

в мире

сша

япония

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны, однако считает, что на данном направлении предстоит "еще много работы" по ряду сложных вопросов, заявил Белый дом по итогам нового раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса. "Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований", - говорится в заявлении Белого дома. Как сообщили в администрации США, Байден поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга. "Президент сказал, что хотел бы вновь связаться с лидерами (конгресса) позднее на текущей неделе по телефону, а также встретиться с ними по возвращении из-за границы", - проинформировал Белый дом. На текущей неделе Байден отправляется с визитом в Японию, где пройдет саммит лидеров стран G7.

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в мире, сша, япония, джо байден, g7